Пентагон назвал срок испытаний новой антиракеты

В середине текущего года Пентагон планирует провести испытания ракеты SM-3 Block IIA, которая должна обеспечить перехват межконтинентальных баллистических ракет КНДР. Об этом в ходе видеоконференции «Ракетная оборона и стабильность», организованной одним из ведущих мозговых трестов США, Институтом Хадсона (Hudson Institute), 21 апреля сообщил первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер (Robert Soofer).

«В целях дальнейшего снижения рисков мы рассматриваем проведение испытания противоракеты SM-3 Block IIA против угрозы со стороны межконтинентальных баллистических ракет КНДР. Противоракета SM-3 Block IIA относится к региональной противоракетной программе, созданной для перехвата ракет средней дальности, возможно, баллистических ракет средней дальности», - объявил заместитель и отметил, что в прошлом году конгресс санкционировал проведение таких испытаний. «Думаю, мы проведем их этим летом», - сообщил Суфер.

Противоракеты серии SM-3 являются перехватчиками среднего эшелона ПРО, а SM-3 Block IIA - ее новейшей модификацией. Эти ракеты могут запускаться с пусковых установок морского и наземного базирования. SM-3 Block IIA отличается от предыдущих модификаций увеличенным диаметром корпуса, что позволило установить более мощные двигатели. Она способна поражать цели на высотах до 250 км и оснащена кинетической боеголовкой. Электронное оборудование этого перехватчика МБР позволяет распознавать ложные цели, маскирующие атакующую боеголовку.

О начале серийного производства таких ракет Пентагон заявил в октябре 2019 г. Директор Управления ПРО МО США вице-адмирал ВМС Джон Хилл (Jon Hill) тогда объявил, что новые противоракеты станут центральным элементом ПРО США, расположенном в Европе.

В марте этого года заместитель министра иностранных дел РФ России Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсант» заявил, что Москва обеспокоена планами Вашингтона по проведению испытаний SM-3 Block IIA, поскольку проведением этих испытаний Пентагон начинает отработку своей системы прямого противодействия.

«Мы с озабоченностью следим за тем, как США последовательно, энергично, интенсивно, на основе высоких ассигнований и серьезных технологических заделов продолжают совершенствовать свои возможности в сфере ПРО. На самом деле уже давно никто в Вашингтоне не говорит о том, что их система предназначена для парирования ракетных угроз ограниченного характера от небольшой группы стран», - сказал замминистра. Он также отметил, что МО США начинает «отработку своей системы для прямого противодействия России» и создает потенциал, «который мог бы начать девальвировать российские средства ядерного сдерживания».

Новая стратегия ПРО США, в соответствии с которой испытания ракет SM-3 Block IIA для перехвата МБР запланированы на 2020 год, была опубликована в январе прошлого года. Противоракету планируется разместить на объектах ПРО США в Румынии и Польше, решение о развертывании которых вызвало жесткую критику со стороны России. Но на все возражения и предостережения Москвы Вашингтон заявлял, что «оборонительные ракеты-перехватчики, такие как SM-3», не подпадают под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Первые успешные испытания этой ракеты прошли в октябре и в декабре 2018 года. Однако до этого были две неудачные попытки: в январе 2018 года и в июне 2017 года. По оценкам экспертов, эти испытания обошлись Пентагону в 260 млн долларов.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»