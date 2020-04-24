Ирак рассмотрит возможность закупки ЗРС С-400

ЦАМТО, 23 апреля. Иракские СМИ 18 апреля сообщили, что Багдад намерен рассмотреть вопрос приобретения российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Как сообщила газета Al Sabaah, комитет по безопасности и обороне парламента страны представил в канцелярию премьер-министра Ирака доклад, в котором рекомендуется приобрести ЗРС С-400. Ранее, в январе, страна объявила, что изучит потенциальные предложения о покупке систем ПВО из Китая, России и Украины.

Приобретение должно быть одобрено премьер-министром страны, однако в настоящее время эта должность вакантна. Бывший глава Национальной разведывательной службы Ирака Мустафа аль-Кадими в настоящее время назначен премьер-министром и ведет переговоры с другими сторонами о формировании коалиционного правительства.

Один из членов комитета по безопасности и обороне отметил, что закупка потребует значительного финансирования, а также политической поддержки, поскольку страна пытается диверсифицировать источники закупки ВиВТ, не полагаясь исключительно на западных поставщиков.

Ниже для справки приведена точка зрения Jane's Defence Weekly на перспективы заключения контракта с Ираком по поставке ЗРС С-400.

По оценке Jane's Defence Weekly, несмотря высказанное намерение по закупке ЗРС С-400, ряд проблем может помешать Ираку реализовать рекомендацию комитета по безопасности и обороне парламента страны – от бюджетных до политических и эксплуатационных.

Страна до сих пор не смогла принять государственный бюджет в парламенте из-за обвала мировых цен на нефть и пандемии COVID-19, повлиявших на государственные расходы всех стран мира. Доходная часть бюджета Ирака в значительной степени зависит от экспорта нефти, поэтому крупные программы закупок в гражданской и военной сферах не могут быть реализованы в условиях низких цен на углеводороды. В марте было заявлено, что страна приостанавливает ряд проектов, связанных с развитием энергетики, в результате падения цен на нефть, которое с тех пор еще более усилилось.

Приобретение С-400 также сопряжено с политическими рисками, так как может привести к санкциям со стороны США, ключевого партнера Ирака в сфере безопасности, в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Хотя Турция, несмотря на угрозу санкций, приняла решение о продолжении покупки С-400, угроза санкций со стороны США в рамках CAATSA уже оказала "пугающее воздействие" на некоторые страны, которые рассматривали возможность приобретения российской системы.

Процедура закупки проводится в период, когда Ирак пытается определить свои военно-политические приоритеты и получить определенную степень суверенитета по обеспечению защиты своей территории. Одним из важных аспектов закупки являются сроки ее реализации. Так, в 2012 году Ирак обратился к России с целью приобретения пакета вооружений стоимостью 4,2 млрд. долл., что, по мнению Jane's, во многом было связано с более сжатыми сроками поставки систем вооружения по сравнению с закупкой в рамках американской программы "Иностранные военные продажи".

Как отмечает Jane's Defence Weekly, диверсификация источников закупки ВиВТ вызвала некоторые практические трудности для конечных пользователей в регионе Ближнего Востока. Например, турецкие ЗРС С-400 не могут быть интегрированы с системой ПВО НАТО из-за опасения утечки информации о входящих в ее состав средствах западного производства. Аналогичным образом покупатели китайских беспилотных летательных аппаратов столкнулись с проблемами их интеграции в системы командования и боевого управления западного производства. Исходя из этого Jane's делает вывод о том, что использование смешанного парка ВиВТ может оказать негативное влияние на возможности проведения совместных операций с ключевыми западными партнерами.