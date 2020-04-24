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Военное обозрение

Американская САУ XM1299 подтвердила характеристики по поражению целей на дальности свыше 100 км

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Источник изображения: topwar.ru

В США продолжаются испытания перспективной самоходной артиллерийской установки XM1299, оснащённой 155-мм орудием XM907. При этом практически при каждом выходе на испытания у САУ американского производства появляются новые элементы. Ранее речь шла о дополнительных защитных экранах, а также об элементах бортовой радиолокационной системы.

Во время испытаний, которые проводились на одном из полигонов в Аризоне, была продемонстрирована дальность стрельбы более сотни км. Таким образом, подтвердились данные о том, что перспективная САУ XM1299 способна поражать цели, находящие на расстояниях 100 и даже более км. Это достигается как с помощью технологий, реализованных при создании орудия XM907, так и использованием дальнобойных боеприпасов.

В этой связи в США обсуждается кучность стрельбы на сверхдальние дистанции. При этом сами военные дают понять, что перед САУ не ставится задач по непременному «точечному» уничтожению объектов и вооружений противника. Перспективная САУ XM1299 в первую очередь готовится к постановке на вооружение армии США как средство нанесения максимального ущерба противнику, включая и ущерб его защищённым объектам, с применением боеприпасов различного вида.

Тем не менее, во время испытаний используются в том числе корректируемые боеприпасы, способны поражать цель с минимальным отклонением на сверхбольших (по меркам артиллерии) дистанциях.

В свою очередь встаёт вопрос о возможности применения тактических ядерных боезарядов. Возможность применения таких боеприпасов для орудия XM907 вполне возможна. Хотя официальных данных на этот счёт пока нет.

Армия США ожидает начала серийных поставок XM1299 в 2023 году в рамках программы LRPF – «Программа для реализации стрельбы высокой дальности».

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Ядерный щит
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