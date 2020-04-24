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ЦАМТО

На полигоне Капустин Яр завершена модернизация полигонного измерительного комплекса

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Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 23 апреля. Ракетными войсками стратегического назначения завершена модернизация полигонного измерительного комплекса для обеспечения испытаний РКСН.

В рамках данной работы полигон не только полностью переоснащен на современные измерительные средства, но и создана система информационно-измерительного обеспечения испытаний, позволяющая предоставить репортажную и справочно-аналитическую информацию в масштабе реального времени о ходе предстартовой подготовки и полета ракеты на Центральный командный пункт РВСН.

Кроме того, полигонный измерительный комплекс полигона Капустин Яр переводится на автоматизированный режим работы с технологиями, минимизирующими задействование личного состава.

Научно обоснованному подходу к решению задач по испытаниям новой техники уделяется особое внимание, специалистами полигона постоянно ведутся научные исследования, направленные на совершенствование методологии полигонных испытаний, разработку методов и способов, улучшающих характеристики испытываемых образцов, совершенствование экспериментально-испытательной базы, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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