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WarSpot

Иран добрался до космоса?

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Иран утверждает, что ему удалось вывести на околоземную орбиту первый военный спутник. Вчера, 22 апреля, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) на своём официальном сайте сообщил об успешном запуске.

Информационное агентство «Тасним» сообщило, что в космос был выведен спутник Noor. Его носителем была ракета Qassed, доставившая объект на орбиту, расположенную в 425 км от Земли.

Спутник Zafar

Источник изображения: defenseworld.net

По неофициальной информации, спутник Noor является аналогом Zafar, но с камерами большего разрешения. Если у Zafar разрешение было заявлено на уровне 80 м, то «нормой» для военных спутников считается показатель 10 м.

Иранский спутник достиг запланированной орбиты с пятой попытки. Все предыдущие пуски были неудачными. Соединённые Штаты и Израиль регулярно высказывают недовольство иранскими пусками — по их мнению, под прикрытием освоения космоса Иран разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории США.

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Страны
Израиль
Иран
США
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