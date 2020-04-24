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Деловая газета "Взгляд"

Корабли ТОФ отработали десантную подготовку

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Большой десантный корабль "Адмирал Невельской"
Большой десантный корабль "Адмирал Невельской".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской» совместно с подразделениями отдельной бригады морской пехоты ТОФ отработал задачи морской десантной подготовки с погрузкой военной техники способом на упор, сообщили на флоте.

"Погрузка техники и личного состава осуществлялась на необорудованных подходах в районе морского десантного полигона у мыса Клерк в Приморском крае. На корабли загружено более 50 единиц колесной и гусеничной техники, стоящей на вооружении морской пехоты ТОФ и более 250 военнослужащих. Десант будет доставлен морем к местам постоянной дислокации. При проведении совместной тренировки мобильными группами морской пехоты обеспечивалась охрана района погрузки и его противовоздушная оборона", – говорится в сообщении ТОФ на сайте Минобороны.

Там добавили, что сегодня же в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 экипажи десантных катеров Д-57 и Д-704 отработали организацию подхода к берегу. В ходе учения по обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде на катерах провели профилактическое противодиверсионное гранатометание.

Напомним, в конце марта корабли ТОФ, отрабатывающие в акватории Японского моря практические задачи в рамках плановых тактических учений в дальней морской зоне, приняли на базирование палубные вертолеты Ка-27.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Япония
Продукция
Ка-27
Проекты
1171 Тапир
БДК 775
Военные учения
ТОФ
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