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Старому штурмовику отвели роль няньки для БПЛА

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВВС США продлили срок службы штурмовика Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II до 2040 года. Ранее высказывались предположения, что «Бородавочник» - такое прозвище машина получила за носовую часть, похожую на морду африканского парнокопытного - будет списан из-за неспособности преодолевать современные системы ПВО.

Рожденный в разгар холодной войны для борьбы с бронетехникой, А-10 оказался беззащитен перед современными зенитными комплексами. По прогнозам американских экспертов, «Бородавочник» не сможет даже близко подобраться к танкам и БМП, идущим под прикрытием «Тор-М2/М3», «Бук-М2» и «Тунгусок» - хорошо заметный на радарах самолет собьют на пределе дальности работы этих комплексов. Более того, есть мнение, что американские штурмовики вообще не смогут подняться в воздух, поскольку Россия располагает дальнобойными средствами для вывода из строя оперативных аэродромов НАТО в Европе.

Все это отлично понимают и в командовании ВВС. Поэтому имеющийся парк из 281 штурмовиков будет сокращен на 44 самолета с наименьшим ресурсом. Остальные модернизируют, установив новые средства связи, пишет Popular Mechanics. 

При всей своей уязвимости А-10 вооружен самой мощной в мире авиапушкой: 30-миллиметровой установкой Гатлинга с боезапасом в 1174 снаряда, управляемыми ракетами Maverick и различными бомбами. Общий вес вооружения превышает семь тонн.

F-35 может похвастаться 25-мм пушкой со 181 снарядом и всего двумя бомбами со спутниковым или лазерным наведением во внутренних отсеках. Больше оружия можно разместить на пилонах под крыльями, но тогда исчезает малозаметность для радаров. К тому же час полета F-35А стоит 45 тысяч долларов.

Самолет решили использоваться для борьбы со слабым противником, не имеющим современных зенитных комплексов - например, террористами на Ближнем Востоке и в Африке. Оптимальным решением в более серьезном конфликте было бы поручить нанесение ударов недорогим, но хорошо вооруженным дронам. Управление ими, с безопасного расстояния, можно поручить пилоту командного самолета. 

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Продукция
A-10 Warthog
AGM-65
F-35
F-35A
Tор-М2
Бук-М2
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