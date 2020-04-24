В подразделения ракетных войск и артиллерии СВ продолжают поступать современные артиллерийские системы

ЦАМТО, 23 апреля. В подразделения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск продолжают поступать современные систем залпового огня и самоходные гаубицы с автоматизированной системой управления огнем.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передают Минобороны России самоходные гаубицы "Мста-СМ".

Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО, а также живой силы противника. Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице.

Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.