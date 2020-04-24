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ЦАМТО

Подписан контракт на поставку ВС Германии 80 санитарных бронемашин "Игл-5"

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Источник изображения: Фото: gdels.com

ЦАМТО, 23 апреля. Компания General Dynamics European Land Systems (GDELS) объявила о заказе 80 бронеавтомобилей "Игл-5" с колесной формулой 6x6 в санитарной версии для ВС Германии.

Контракт на их поставку подписан с Федеральным ведомством по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии.

Компания GDELS была выбрана поставщиком "Игл-5" по итогам тендера, проведенного в рамках программы закупки средних бронированных санитарных машин (mittleres geschutztes Ambulanzfahrzeug), которые займут нишу между многоцелевой машиной медицинской эвакуации "Боксер" с колесной формулой 8х8 и санитарной машиной "Игл-4" с колесной формулой 4х4 (Mobile Emergency Physician Team – MEPT). Как планируется, поставки бронемашин будут реализованы в период 2021-2024 гг.

"Игл-5" с колесной формулой 6x6 является новейшей и самой тяжелой версией в семействе "Игл". В конфигурации 6x6 автомобиль отличается более просторным отделением десанта и может транспортировать большую полезную нагрузку. Снижение стоимости покупки и эксплуатации достигается благодаря высокой степени унификации с версией 4x4 и налаженной системе поддержки. Германия является вторым заказчиком новой версии "Игл" после ВС Швейцарии.

GDELS будет производить "Игл-5" на своих предприятиях в Швейцарии и Германии. В рамках поставки "Игл-5" ВС Германии значительной объем работ будет выполнен на заводах в Кайзерслаутерне и Сембахе с привлечением десятков немецких поставщиков.

В настоящее время ВС и федеральная полиция Германии эксплуатируют около 700 бронемашин семейства "Игл".

Как сообщал ЦАМТО, СВ Германии эксплуатирует парк из 495 бронеавтомобилей "Игл-4" с колесной формулой 4х4, в том числе 44 в конфигурации MEPT, военная полиция получила 10 машин данного типа. В 2015 году СВ Германии получили 176 новейших бронемашин "Игл-5" с колесной формулой 4х4, которые были собраны на мощностях GDELS в Германии.

Версия с колесной формулой 6х6 имеет много общих компонентов с версией 4х4, однако оснащается более мощным двигателем мощностью 285 л.с. (у версии 4x4 – 6-цилиндровый дизельный двигатель Cummins мощностью 245 л.с.). В стандартной комплектации бронемашины оснащаются 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison 250 SP и центральной системой подкачки шин. "Игл-5" с колесной формулой 6х6 рассчитана на перевозку полезной нагрузки массой до 6000 кг, а объем кабины составляет 14,5 куб. м. Максимальная скорость обеих версий бронемашин – 110 км/ч, запас хода по топливу – 700 км.

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Страны
Германия
Швейцария
Компании
Allison
Cummins
General Dynamics
ВПВС РФ
Проекты
Медицина
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