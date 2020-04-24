В Барнаульское ракетное соединение поступили новые тренажеры для подготовки механиков-водителей ПГРК "Ярс"

Тренажер для подготовки водителей на ракетные комплексы.

ЦАМТО, 23 апреля. В Барнаульское ракетное соединение поступили новейшие тренажеры для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок.

Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Тренажер позволяет контролировать обучаемого в реальном времени, фиксируя его действия в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия механика-водителя и оперативно вносить корректировки в ходе занятия, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.