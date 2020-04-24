Войти
ЦАМТО

В Барнаульское ракетное соединение поступили новые тренажеры для подготовки механиков-водителей ПГРК "Ярс"

276
0
0
Тренажер
Тренажер для подготовки водителей на ракетные комплексы.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 23 апреля. В Барнаульское ракетное соединение поступили новейшие тренажеры для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок.

Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Тренажер позволяет контролировать обучаемого в реальном времени, фиксируя его действия в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия механика-водителя и оперативно вносить корректировки в ходе занятия, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РС-24 Ярс
Проекты
ПГРК
Похожие новости
29.04.2013
Еще раз о тринадцатой cтатье
24.12.2012
Ракеты на вырост
11.08.2011
"Ярс" пускает ложные цели
20.12.2010
Россия отмечает 51-ю годовщину создания ракетных войск стратегического назначения - ракетно-ядерного щита страны
26.02.2008
На пути к созданию современных и эффективных Вооруженных Сил
07.06.2007
АСИММЕТРИЧНЫЙ ЗАПУСК "ИСКАНДЕРА". РОССИЯ ПОДГОТОВИЛА ПОЧВУ К ПЕРЕГОВОРАМ О СУДЬБЕ ДОГОВОРА ОБ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ЕВРОПЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 09:23
  • 3
Шойгу проинспектировал ход строительства главного храма в парке Патриот
  • 24.04 09:07
  • 40
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 24.04 08:43
  • 1
Неуязвимая амфибия. Россия начала экспорт БТР "Бумеранг"
  • 24.04 05:56
  • 8
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 24.04 05:48
  • 661
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 24.04 04:48
  • 1
Два в одном: чем уникальна новейшая реактивная система "Ураган-1М"
  • 24.04 03:35
  • 4
Сталин как антикризисный новатор
  • 24.04 00:29
  • 2
Заглушат на лету: в РФ разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
  • 24.04 00:22
  • 23
«Орион» взят на вооружение
  • 23.04 21:02
  • 346
Страна не работает до 30 апреля
  • 23.04 21:02
  • 43
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 23.04 20:45
  • 27
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 23.04 19:48
  • 11
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 23.04 18:49
  • 6
Взмахи черного крыла
  • 23.04 18:45
  • 26
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы