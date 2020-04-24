Войти
Военное обозрение

Разведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса

312
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты не обладают информацией об искусственном происхождении коронавируса нового типа, свидетельств этого пока нет. Об этом сообщила помощник госсекретаря США Эллен Маккарти.

Маккарти, возглавляющая Бюро разведки и исследований (INR) Госдепа США, выступая на брифинге, сообщила, что INR не обнаружила свидетельств искусственного происхождения коронавируса. По ее словам, американский Госдеп также не располагает сведениями о местонахождении "нулевого пациента" и откуда пошло распространение заболевания.

На данном этапе нет свидетельств того, что он генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию

- заявила она.

Аналогичное заявление сделал и глава Госдепа США Майк Помпео, который в эфире телеканала Fox News подтвердил, что у США нет доказательств искусственного происхождения коронавируса, а также сведений, откуда он (коронавирус) появился.

Здесь стоит отметить, что несмотря на свое заявление, Помпео опять попытался переложить вину на китайцев, подчеркнув, что "попытки США установить источник коронавируса натыкались на запрет Китая посетить лабораторию в Ухане", а также "других мест, где было возможно это установить".

Как ранее сообщалось, в Москве также придерживаются версии об естественном происхождении коронавируса. По крайней мере, отметили в Кремле, пока доказательств обратного нет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Похожие новости
17.12.2019
Akharin Khabar (Иран): Иран, Россия и КНР готовятся "потрясти мир" новыми учениями
28.02.2019
Благополучие Америки не будет вечным
28.02.2019
Le Figaro (Франция): Европе необходимо перестроить свою безопасность
29.02.2012
Леонид Ивашов: В случае нападения Китай должен вместе с нами запустить ракеты по США
27.02.2012
Подводные роботы наступают на всех глубинах
15.05.2009
ОАО "Вертолеты России" сфокусируется на производстве машин среднего и легкого класса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 09:23
  • 3
Шойгу проинспектировал ход строительства главного храма в парке Патриот
  • 24.04 09:07
  • 40
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 24.04 08:43
  • 1
Неуязвимая амфибия. Россия начала экспорт БТР "Бумеранг"
  • 24.04 05:56
  • 8
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 24.04 05:48
  • 661
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 24.04 04:48
  • 1
Два в одном: чем уникальна новейшая реактивная система "Ураган-1М"
  • 24.04 03:35
  • 4
Сталин как антикризисный новатор
  • 24.04 00:29
  • 2
Заглушат на лету: в РФ разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
  • 24.04 00:22
  • 23
«Орион» взят на вооружение
  • 23.04 21:02
  • 346
Страна не работает до 30 апреля
  • 23.04 21:02
  • 43
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 23.04 20:45
  • 27
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 23.04 19:48
  • 11
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 23.04 18:49
  • 6
Взмахи черного крыла
  • 23.04 18:45
  • 26
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы