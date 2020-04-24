Разведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса

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Соединенные Штаты не обладают информацией об искусственном происхождении коронавируса нового типа, свидетельств этого пока нет. Об этом сообщила помощник госсекретаря США Эллен Маккарти.

Маккарти, возглавляющая Бюро разведки и исследований (INR) Госдепа США, выступая на брифинге, сообщила, что INR не обнаружила свидетельств искусственного происхождения коронавируса. По ее словам, американский Госдеп также не располагает сведениями о местонахождении "нулевого пациента" и откуда пошло распространение заболевания.

На данном этапе нет свидетельств того, что он генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию

- заявила она.

Аналогичное заявление сделал и глава Госдепа США Майк Помпео, который в эфире телеканала Fox News подтвердил, что у США нет доказательств искусственного происхождения коронавируса, а также сведений, откуда он (коронавирус) появился.

Здесь стоит отметить, что несмотря на свое заявление, Помпео опять попытался переложить вину на китайцев, подчеркнув, что "попытки США установить источник коронавируса натыкались на запрет Китая посетить лабораторию в Ухане", а также "других мест, где было возможно это установить".

Как ранее сообщалось, в Москве также придерживаются версии об естественном происхождении коронавируса. По крайней мере, отметили в Кремле, пока доказательств обратного нет.