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ЦАМТО

На оснащение мотострелковой дивизии ЗВО в Смоленской области поступили станции очистки воды "Гигиена"

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СКО-10 «Гигиена»
Станция очистки воды СКО-10 «Гигиена».
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 23 апреля. Новейшие станции очистки воды СКО-10 "Гигиена" поступили в инженерные подразделения мотострелковой дивизии Западного военного округа в Смоленской области. В настоящее время военнослужащие приступили к их освоению.

В ходе специальных занятий расчеты СКО-10 "Гигиена" отработают нормативы по развертыванию станции и оборудованию пунктов полевого водообеспечения.

Особое внимание будет уделено выбору правильной схемы расположения элементов рабочей площадки и обеспечению защиты от воздействия оружия массового поражения, вирусных заболеваний.

Современная станция СКО-10 "Гигиена" очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от механических частиц, различных примесей, обезвреживает от ядовитых веществ органического происхождения, включая боевые отравляющие вещества, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного синтеза, обеззараживает от бактерий и вирусов, в том числе патогенных и бактериальных средств массового поражения.

Производительность станции СКО-10 по очистке воды составляет 8-10 куб. м в час, производительность по опреснению – до 5 куб. м в час. Две станции "Гигиена" способны в полном объеме круглосуточно обеспечить чистой водой более 2,5 тыс. военнослужащих в полевых условиях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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