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Российская газета

Экспедицию в Арктику признали рекордом Вооруженных сил России

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Спасательный буксир "Алтай"
Спасательный буксир "Алтай".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Комплексная экспедиция Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа признана выдающимся достижением Вооруженных сил России. В ней участвовал спасательный буксир "Алтай".

Экспедиция проходила совместно с Русским географическим обществом, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. С 15 августа по 27 сентября прошлого года ее участники преодолели около 4,5 тысячи миль в морях Северного Ледовитого океана. Они осмотрели 128 геодезических пунктов и навигационных знаков, определили координаты 14 географических точек в разных частях архипелага.

Члены комплексной экспедиции открыли пять островов возле полуострова Матусевича. Эти новообразования появились из-за таяния ледников. Самый большой оказался площадью в 53 тысячи квадратных метров. Полуостров Литтрова переквалифицировали в остров, а возле острова Ева-Лив подтвердили факт разрушения полуострова Месяцева, отметили также и устойчивость существования нового острова в заливе Гунтера.

А еще в ходе комплексной экспедиции выполнили два исторических эксперимента. Во-первых отправили восемь писем бутылочной почтой, а во-вторых, заложили продуктовое депо на несколько десятилетий вперед. Так члены экспедиции хотят проверить возможность сохранения продуктов в открытом арктическом грунте.

"РГ" уже писала о том, что рекордами Вооруженных сил РФ признан также кругосветный поход фрегата "Адмирал Горшков", стоящего на вооружении Северного флота. Военные моряки прошли через воды всех океанов, 16 морей, Суэцкого и Панамского каналов. Кроме того, в Книгу рекордов попала и атомная подводная лодка "Северодвинск". Она установила рекорд при стрельбе крылатой ракетой "Калибр" по полигону Чижа.в Архангельской области и выполнила специальную задачу подо льдом Северного Ледовитого океана.


Светлана Цыганкова

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