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Военное обозрение

Спасательным судам не удалось уловить многоразовые створки ракеты Falcon 9

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Источник изображения: topwar.ru

После вчерашнего запуска ракеты Falcon 9 две ее створки обтекателя упали в Атлантический океан. Специальным спасательным судам, принадлежащим компании SpaceX, не удалось поймать их в надводные сети.

Об этом сообщили представители поисково-спасательных служб.

Створки обтекателя головной части ракеты предназначены для многоразового использования. Повторное применение этого элемента космической ракеты позволяет компании SpaceX снизить стоимость запусков своих ракет примерно на 6 миллионов долларов.

Створки, упавшие вчера в океан, использовались уже второй раз. Они спустились на парашютах в Атлантику через 45 минут после старта ракеты с космодрома, где их должны были выловить надводными сетями специальные спасательные суда Ms. Chief и Ms. Tree компании SpaceX. Но на этот раз им не удалось достать створки из воды и доставить на берег.

Старт ракеты Falcon 9 состоялся вчера в 10.30 вечера по московскому времени с космодрома NASA, расположенном на мысе. Канаверал. Запуск был успешным. Ракета доставила на орбиту Земли 60 мини-спутников. Они станут частью глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Falcon 9 является тяжелой ракетой-носителем, созданной компанией SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
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