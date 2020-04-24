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Военное обозрение

Минобороны продолжит эксплуатацию Ту-134 до 2033 года

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Источник изображения: topwar.ru

Российское Министерство обороны пока не планирует отказываться от эксплуатации Ту-134, несколько десятков самолетов останутся на вооружении до 2033 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По словам источника агентства, военное ведомство оставит в эксплуатации несколько десятков самолетов Ту-134, по крайней мере, до 2033 года. Срок эксплуатации этих машин составляет 50 лет и к озвученной дате этого возраста достигнет самый "молодой" Ту-134, имеющийся в эксплуатации Минобороны. Имеющийся парк Ту-134 будет постепенно заменяться другими самолетами этого класса по мере достижения ими предельного срока эксплуатации.

Несколько десятков самолетов Ту-134 будут эксплуатироваться в Минобороны до 2033 года

- приводит агентство слова источника.

По имеющейся информации, на сегодняшний день на балансе Минобороны находится 36 единиц Ту-134А и Ту-134А-3. В 2017 году озвучивались планы по замене устаревших Ту-134 на Ан-148.

Отметим, что пассажирская версия Ту-134 снята с внутренних российских рейсов в прошлом году. Последний Ту-134 совершил заключительный рейс 20 мая 2019 года, доставив пассажиров из Иркутска в Мирный. Затем самолет перелетел в Новосибирск, где из него сделают музей авиации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-148
Ту-134
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