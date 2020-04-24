Вячеслав Ильин: Теорию внеземного происхождения коронавируса нужно проверять

Пандемия коронавируса, охватившая Землю, оказала влияние на жизнь человечества. Ученые всего мира пытаются понять, как бороться с этой угрозой. Одним из аспектов этой работы является установление причин возникновения вируса Covid-19. Одни специалисты предполагают его естественную природу, другие считают, что он мог появиться искусственно, в лаборатории. Есть теории и о том, что вирус мог стать последствием процессов, происходящих в космосе. О том, насколько велика вероятность занесения вирусов и бактерий на Землю, в интервью специальному корреспонденту «Интерфакса» Илье Морозову рассказал заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Ильин.

- Вячеслав Константинович, в понедельник глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что коронавирус может иметь искусственное происхождение. Насколько, по Вашему мнению, велика эта вероятность?

]- Я не вирусолог, у меня нет ни опыта, ни теоретический базы, чтобы комментировать этот предмет. Вместе с тем, как специалисту по экзобиологии, планетарному карантину, мне более близко предположение о том, что это может быть вирус, или, скорее всего, часть его, в виде провируса могла пройти через плотные слои , интегрироваться с дождевыми каплями и аэрозольными частицами, и с ними попасть на Землю. Директор «Кардиффского Центра Астробиологии» в Великобритании Чандра Викрамасингхе опубликовал ранее несколько статей, в которых говорится об очевидной ассоциации возникновения коронавируса с прохождением в районе Китая кометных болидов.

Возможность синтезирования чего-то подобного косвенно показана в ранее проводимых исследованиях. Так, есть сведения о совместных исследованиях ученых Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) и университета «Сапиенца» в Риме, о том, что при воздействии на облучению образцов различных типов метеоритов в смеси с формамидом (амидом муравьиной кислоты, одним из наиболее распространенных веществ, образовавшихся во Вселенной в эпоху Большого взрыва) ионизирующей радиацией стали образовываться различные органические вещества, в том числе нуклеозиды, даже в очень небольших цепочках. Если это так, вполне возможно, что такие полимеры могли бы быть прообразами нуклеиновых кислот. Некоторые из которых могли бы быть подобием провируса.

Поэтому можно предположить, что происхождение этого вируса может быть и внепланетного происхождения. Пока это гипотеза, основанная на наблюдениях Викрамасингхе, а также результатах некоторых других исследований, проводимых в интересах экзобиологии. Надеюсь на реализацию планов по проведению ряда экспериментов, в том числе и с участием ОИЯИ, на борту биологического автономного спутника «Бион-М» №2, который будет летать 30 суток на орбите высотой 1000 километров. Большая надежда и на планируемые эксперименты на борту МКС, имеющие целью исследование пылевых частиц на траектории полета станции на носительство биологических и биогенных частиц.

Вообще это очень интересное предположение. Я считаю, оно заслуживает большого внимания. Наверное, после прохождения острой фазы пандемии необходимо сконцентрировать усилия на изучении ионосферы, мезосферы и стратосферы, как участков околоземного пространства, где происходит накопление пылевых частиц, которые могут нести как биологические объекты, так и биогенные вещества. Если гипотеза окажется верна, мы сможем предвосхищать негативные эпидемиологические сценарии. Если там будет что-то напоминающее потенциально болезнетворные формы, можно изучить их досконально заранее.

Викрамасингхе называет разные сроки того, что может происходить от момента попадания таких частиц в стратосферу Земли до их оседания на планету. Этот процесс может достигать года или более. То есть у нас будет возможность и срок для того, чтобы предупредить возможное негативное для человечества развитие событий, если верна сама гипотеза возможности попадания на Землю потенциально опасных частиц из космоса. Как считает британский специалист, за это время можно успеть выработать вакцину и встретить опасность во всеоружии.

«Кардиффский Центра Астробиологии» ведет мониторинг стратосферы, в той же статье говорится о том, что множество вирусных частиц оседает на контролируемых поверхностях даже в течение суток. Они типируются нашей библиотекой генов, но не всегда. Это говорит в пользу того, что среди этих биологических частиц есть какие-то неизвестные, к которым теперь нужно относиться более внимательно.

- Правильно ли я понимаю, что речь идет не об, условно говоря, готовом вирусе, а о каких-то частях, из которых он может появиться, после их попадания в благоприятную среду?

- Чандра Викрамасингхе говорит о частицах, я больше склонен к тому, что мы можем столкнуться с провирусами, или фрагментами ДНК, которые могут дальше полимеризироваться, образовывать более длинные цепочки и каким-то образом случайно интегрироваться в микробы-носители. Ведь тенденция к формированию полимеров тоже показана в космических экспериментах. Реально мы знаем две вещи: через плотные слои атмосферы в составе метеоритной массы могут пройти микроорганизмы, их доля невелика, не более одного процента, и второе – показана некоторая тенденция к образованию полимеров в условиях космического полета. Если две эти вещи соединить, можно предположить, что возможно при попадании метеоритов на Землю, происходит занос микроорганизмов извне и формирование биогенных веществ, готовых интегрироваться в земную микробиоту.

Ведь фрагмент провирусной ДНК – это тоже ничего хорошего. Потому что известны такие вещи, как трансформация микробных генов в природе, а не только в лаборатории, и почему бы не предположить, что на каком-то этапе не произойдет частичное встраивание этих фрагментов в какую-то биоту, которая затем в какой-то малопредсказуемой форме может начать оказывать влияние на здоровье человечества. Повторяю, пока это все гипотезы, предположения, и, чтобы перейти к реальности, надо начать изучать происходящее в стратосфере и ионосфере более детально. В том числе с помощью параболических зондирующих ракет, имеющихся в нашей стране.

- То есть пока гораздо больше теории, чем практики?

- Как я уже сказал, мы точно знаем, что через плотные слои атмосферы могут проходить микроорганизмы, в частности, термофильные спорообразующие бактерии. Термофилы выдерживают перегрев при прохождении метеоритоподобного вещества через атмосферу Земли. Исследования Института цитологии РАН свидетельствуют о небольшой тенденции к полимеризации. Это было выяснено в ходе исследований во время миссии аппарата «Бион-М» №1. В программу «Бион-М» № 2, запланированный на 2023 г. надо включать вирусологические исследования. При этом, конечно, работать надо на непатогенных, неактивных культурах вирусов, населяющих человеческий организм в норме.

Мы рассчитываем, что при запуске аппарата «Бион-М» №2 сможем посмотреть на то, что происходит и с другими представителями микромира, экспонируемыми на внешней оболочке корабля.

- То есть живой вирус попасть из космоса на Землю не может, так как вирусные организмы в условиях космоса нежизнеспособны?

- Вирус практически не выдерживает температуру за пределами ниже минус 50 и выше плюс 50 градусов. А фрагменты его ДНК выдержат. Есть очень интересные работы по итогам эксперимента «Тест», проводимом ЦНИИМаш совместно с ИМБП на Международной космической станции. Эксперимент «Тест» предусматривал изучение наличия биогенных элементов и биологических объектов на поверхности МКС. Обнаруживались спорообразующие бактерии, которые выдерживали факторы внешней среды: «голод», холод и перегрев. Обнаруживались и фрагменты ДНК различных организмов, которым вообще ничего не было от нахождения в космосе. Раз все это находилось в космосе, значит и провирусную ДНК в космосе тоже, предположительно, можно найти.

- Допустим, часть вирусной ДНК попала на Землю в благоприятные условия. Что происходит дальше?

- Она может встроиться в ДНК подходящей структуры на Земле. Почему бы и нет? Как я уже говорил, процесс трансформации, поглощения генетической молекулы микробной клеткой извне, горизонтального переноса генов от одного организма другому никто не отменял. Но все это требует доказательств и серьезной работы, главным образом в околопланетной среде – стратосфере, мезосфере и ионосфере. Пока ими никто толком не занимается в том, что касается изучения пылевых частиц и носительства ими биообъектов и биогенных веществ. А это серьезный и важный для изучения объект, который может негативно повлиять на нашу жизнь.