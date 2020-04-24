Глава S7 заявил о заморозке проекта "Морской старт"

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Экономическая ситуация на рынке авиаперевозок из-за пандемии коронавируса вынудила компанию S7 заморозить реализацию проекта по запуску ракет с плавучей платформы Sea Launch ("Морской старт"), заявил глава компании Владислав Филев.

"Мы доставили комплекс во Владивосток, доставили командное судно и стартовую платформу. Сегодня у нас нет возможности чем-то заниматься, поэтому мы программу пока заморозили до лучших времен. Правда, когда мы согласовывали перевозку комплекса в Россию, мне говорили, что условия по размещению будут не хуже, чем в Америке... Не случилось: с финансовой точки зрения хуже вдвое", - сказал Филев в интервью газете "Коммерсант".

Он пояснил, что речь идет о платежах за портовую инфраструктуру и стоянку. Филев не стал рассказывать о выбранной для пусков с платформы ракете-носителе, так как не занимается этим проектом.

"Знаете, сейчас нам действительно не до этого", - заявил глава S7.

В марте на Дальний Восток прибыли стартовая платформа и сборочно-командное судно для космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander.

Космодром "Морской старт" прибыл в Приморье из США.

Sea Launch Commander было спущено на воду в 1997 году. Судно предназначено для сборки и испытаний ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Морской старт". С комплекса было проведено 34 пуска украинских ракет со спутниками в интересах различных иностранных заказчиков в период с 1999 по 2014 год. Три из них закончились авариями. Комплекс находился в США, выходя для проведения запусков в Тихий океан.

В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Позднее стало известно, что "Морской старт" будет перебазирован на территорию РФ из Калифорнии, для этого были получены все необходимые разрешения на смену дислокации, в том числе от госдепартамента США. В компании сообщали, что после перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.