Войти
Военно-промышленный курьер

Госконцерн «Укроборонпром» пошел на размножение

331
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Украинский госконцерн «Укроборонпром» будет ликвидирован, а вместо него создадут 6 отраслевых холдингов вокруг его «прогрессивных предприятий».

Как сообщает пресс-служба промышленного объединения, соответствующее заявление сделал заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» и председатель офиса трансформации концерна Роман Бондарь.

По его словам, руководство концерна имеет цель объединить свои предприятия в шесть отдельных холдингов, после чего планирует ликвидировать сам концерн.

«В результате реформы государственный концерн «Укроборонпром» перестанет существовать, а вместо него будут созданы 6 отраслевых холдингов: ракетостроительный, авиационный, авиаремонтный, бронетанковый, радарный и морских систем. В основе холдингов будут самые прогрессивные и перспективные предприятия концерна, которые объединят государственные предприятия одной отрасли», - говорится в заявлении.

По словам Бондаря, каждое из этих направлений имеет свои особенности, историческую инерцию, логику развития, потенциал и существующие кооперационные связи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Похожие новости
24.04.2015
ГК «Укроборонпром» расширяет сотрудничество со странами НАТО и ЕС в оборонной сфере
20.05.2013
Украинская и российская делегации обсудили вопросы сотрудничества в военно-технической, авиационной и космической сферах
24.04.2013
Новым заместителем генерального директора ГК "Укроборонпром" назначен М.Глущенко
16.04.2013
Оружейники борются за Латинскую Америку. Украина имеет план
09.04.2013
«Укроборонпром» продолжит сотрудничество с НАТО по утилизации вооружений
03.04.2013
Дальнейшая финподдержка предприятий "Укроборонпрома" без их реструктуризации неэффективна - Янукович
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 09:07
  • 40
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 24.04 08:43
  • 1
Неуязвимая амфибия. Россия начала экспорт БТР "Бумеранг"
  • 24.04 05:56
  • 8
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 24.04 05:48
  • 661
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 24.04 04:48
  • 1
Два в одном: чем уникальна новейшая реактивная система "Ураган-1М"
  • 24.04 03:35
  • 4
Сталин как антикризисный новатор
  • 24.04 00:29
  • 2
Заглушат на лету: в РФ разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
  • 24.04 00:22
  • 23
«Орион» взят на вооружение
  • 23.04 21:02
  • 346
Страна не работает до 30 апреля
  • 23.04 21:02
  • 43
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 23.04 20:45
  • 27
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 23.04 19:48
  • 11
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 23.04 18:49
  • 6
Взмахи черного крыла
  • 23.04 18:45
  • 26
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 23.04 17:21
  • 2
МЧС опробует IT-приложение для борьбы с пожарами