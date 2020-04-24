Госконцерн «Укроборонпром» пошел на размножение

Украинский госконцерн «Укроборонпром» будет ликвидирован, а вместо него создадут 6 отраслевых холдингов вокруг его «прогрессивных предприятий».

Как сообщает пресс-служба промышленного объединения, соответствующее заявление сделал заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» и председатель офиса трансформации концерна Роман Бондарь.

По его словам, руководство концерна имеет цель объединить свои предприятия в шесть отдельных холдингов, после чего планирует ликвидировать сам концерн.

«В результате реформы государственный концерн «Укроборонпром» перестанет существовать, а вместо него будут созданы 6 отраслевых холдингов: ракетостроительный, авиационный, авиаремонтный, бронетанковый, радарный и морских систем. В основе холдингов будут самые прогрессивные и перспективные предприятия концерна, которые объединят государственные предприятия одной отрасли», - говорится в заявлении.

По словам Бондаря, каждое из этих направлений имеет свои особенности, историческую инерцию, логику развития, потенциал и существующие кооперационные связи.