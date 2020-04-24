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Военное обозрение

Оснащение субмарин США тактическими ядерными боеголовками W76-2 посчитали попыткой самоуспокоения

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Источник изображения: topwar.ru

Продолжается обсуждение темы оснащения американских подводных лодок тактическими ядерными боеголовками W76-2. В частности, рассматривается статья расходов в военном бюджете США на 2020-й год, предусматривающая траты на приобретение W76-2 в размере 19,6 млн долларов.

Автор Себастьен Роблин (Sebastien Roblin) в издании The National Interest пишет, что на такую сумму «можно купить лишь четверть истребителя F-35A». На основании суммы расходов на закупку боеголовок W76-2 для американского подводного флота обозреватель NI делает следующий вывод:

Нет повода для празднования получения американскими субмаринами тактического ядерного оружия W76-2. По большому счёту, эти боеголовки улучшают безопасность больше в психологическом плане, нежели в технологическом.

Автор считает такое вооружение попыткой самоуспокоения в ВМС США.

Роблин пишет о том, что саму идею вооружения подводных лодок США тактическими ядерными боеголовками продвигали бывшие представители руководства Пентагона. В пример приводится и бывший министр обороны Джеймс Мэттис. По его словам, W76-2 «позволят США получить дополнительные средства, позволяющие быстро и пропорционально отразить удар тактическим ядерным оружием, которым обладает, например, Россия».

В NI отмечено, что противники таких доводов парируют это тем, что тактические ядерные боеголовки на подводных лодках лишь увеличивают фактор риска начала ядерной войны.

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2020-й год
Ядерный щит
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