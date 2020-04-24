В «Роскосмосе» хотят существенного увеличения финансирования работ по РН «Ангара»

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Сообщается об изменении планов «Роскосмоса» по объёмам финансирования разработки, создания и испытания новейших РН (ракет-носителей) класса «Ангара».

По данным РИА Новости, в «Роскосмосе» хотят увеличения финансирования примерно в 2,5 раза. Речь идёт о сумме в 65 млрд рублей.

Сообщается том, что первоначальный проект в рамках опытно-конструкторских работ «Амур» предполагал выделение чуть более 26 млн рублей.

Задача проекта – создание ракеты-носителя тяжёлого класса для космодрома «Восточный». В ту же сумму должно было войти проведение и лётных испытаний «Ангары-А5», относящейся к упомянутому тяжёлому классу. Число таких лётных испытаний – три.

При этом пока нет данных относительно того, почему «Роскосмосу» потребовалось столь существенное увеличение финансирования программы.

Тот же источник информации пишет о намерениях «Роскосмоса» создать модернизированные версии ракет «Ангара». Например, речь идёт о ракете повышенной грузоподъёмности «Ангара-А5В», а также версии «Ангара-А5М».

Напомним, что на основании ранее утверждённых планов пуск «Ангары-А5» намечено провести до конца текущего года. Этот пуск станет вторым. Первый был осуществлён ещё в 2014 году.

Тогда же был осуществлён и пуск ракеты «Ангара-1.2».

Для справки: «Ангара-А5» имеет стартовую массу 773 т при длине более 55 м. Забрасываемый вес на низкую опорную орбиту составляет 24,5 т, на геостационарную - около 4,6 т.