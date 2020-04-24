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Известия.ru

В Минобороны рассказали о контроле за ходом строительства медцентров

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

За ходом строительства 15 многопрофильных медицинских центров ведется круглосуточный мониторинг. Об этом заявили в Минобороны России.

Согласно сообщению, на строительных площадках ведется входной контроль поставляемых стройматериалов, от металлических балок и цемента, до поступления медицинского оборудования. К работам были привлечены 12 тыс. человек.


Также отмечается, что площадки были оборудованы более чем 150 видеокамерами, которые ведут съемку в высоком расширении. На кадрах можно увидеть качественное изображение всех выполняемых работ в любых условиях.

Кроме того, специалисты регулярно берут пробы бетонной смеси, кирпича, металлических элементов и инертных материалов. Такая система проработки позволяет оперативно реагировать на любые нештатные ситуации и гарантировать качественное выполнение строительных работ в установленные сроки.


О планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу 26 марта заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, до 30 апреля будут построены восемь центров: в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая — достроены остальные.

По состоянию на 22 апреля, в России подтвердились 57 999 случаев заболевания коронавирусом, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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