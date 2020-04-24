«Укроборонпром» собрались ликвидировать

Украинские власти готовятся ликвидировать «Укроборонпром» в результате реформы, заявил заместитель генерального директора концерна Роман Бондарь.

"Что касается самого концерна, то в том виде и в той роли, как он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что "Укроборонпром" должен быть ликвидирован в результате реформы", – передает слова Бондаря "Укринформ".

Он отметил, что в компании готовятся к созданию шести отраслевых госкорпораций, вокруг которых консолидируют предприятия по принципу отраслевой синергии компетенций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем.

"Например, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием ZIMM, вошли предприятия, осуществляющие ремонт, изготавливающие компоненты, осуществляющие исследования и создающие конечный продукт. Такой полный производственный цикл. Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги, в основе которых будут наиболее прогрессивные и перспективные предприятия концерна", – отметил Бондарь.

По его словам, для реформы нужно принять несколько законов, без них срок создания новых корпораций составит около двух с половиной лет, а после принятия законов можно "реально справиться за шесть–девять месяцев".

Отметим, в марте сообщалось, что "Укроборонпром" получит от Франции около 900 тыс. евро на поддержку реформы корпоративного управления, деньги на это выделяла также Великобритания.

Сергей Гурьянов