Россия запланировала 10 испытательных стрельб «Цирконом»

Россия проведет в рамках государственных испытаний еще около 10 запусков новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"До завершения госиспытаний комплекса "Циркон" планируется выполнить еще около десятка пусков гиперзвуковой ракеты с двух носителей", – сказал источник ТАСС.

Уточняется, что стрельбы запланированы на 2020-2021 годы. "Примерно семь-восемь пусков по наземным и морским мишеням запланированы с борта фрегата "Адмирал Горшков" и два-три запуска будут выполнены с подлодки "Северодвинск", из них как минимум один – из подводного положения", – уточнил источник.

Напомним, в начале января новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км. При этом, по мнению западных экспертов, реальная скорость "Циркона" составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук.

Ольга Никитина