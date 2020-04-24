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Деловая газета "Взгляд"

США признали вывод на орбиту нового иранского спутника

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Американские военные обнаружили на орбите запущенный в среду новый иранский спутник, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

В Военно-воздушных силах США заявили, что отслеживают два объекта – спутник "Нур" и ступень ракеты "Касед" от космического пуска из Ирана, передает РИА "Новости".

22 апреля Иран заявил, что с помощью ракеты-носителя "Касед" ("Гонец") на орбиту высотой 425 километров был выведен первый военный спутник "Нур" ("Свет"). С 2009 года республика успешно вывела на орбиту пять спутников, в том числе четыре с помощью ракеты "Сафир".

При этом замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что американская сторона наблюдала за иранским космическим пуском, но не обладает информацией о том, был ли запуск успешным.

Госсекретарь Майк Помпео призывал СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника на соответствие резолюции 2231.


Ольга Никитина

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Страны
Иран
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Продукция
Гонец-М
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