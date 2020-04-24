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Интерфакс-АВН

Трамп заявил, что США известно об Иране больше, чем самим иранцам

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/Alex Brandon

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что США внимательно наблюдают за событиями в Иране в том числе в связи с недавним запуском военного спутника.

"Мы наблюдаем за Ираном очень внимательно, мы знаем о нем больше, чем они сами", - сказал он, отвечая на вопрос о запуске Ираном спутника.

"Мы знаем об этом все", - заявил Трамп.

Ранее КСИР проинформировал на своем сайте об успешном запуске первого военного спутника. Спутник под названием "Нур" (перс.: "Свет") выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.

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Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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