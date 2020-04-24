Для чего в 80-е годы знаменитые САУ СУ-100 стали "роботами- самоубийцами"

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После окончания Великой Отечественной войны легендарным самоходка СУ-100 пришлось еще долго служить в Советской армии. Их задействовали во время событий в Венгрии и в Чехословакии.

В 70-е годы они еще встречались в воинских частях, дислоцированных на Дальнем Востоке. Со временем эту технику начали заменять на более совершенную, а старые машины - массово выводить на различные базы хранения.

Об "саушках" вспомнили в начале 80-х годов, когда в связи с обострением международной обстановки, а также с событиями в Польше решили провести грандиозные маневры "Запад-81", в которых должны были принять участие войска Белорусского, Прибалтийского военных округов и силы Балтфлота.

В одном из эпизодов с реальными боевыми стрельбами огонь из танков, БМП, с применением противотанковых управляемых противотанковых ракеты предложили вести не по фанерным мишеням или списанным бронированным корпусам, а по настоящим боевым машинам.

В этих "роботов-самоубийц" и превратили СУ-100. Все необходимые работы провели на одном из танкоремонтных заводов. Благодаря модернизации "сотки" научились двигаться вперед в автоматическом режиме. Каждая самоходка могла произвести один холостой выстрел.

На тралах их перебросили в район "боевых действий". Как вспоминали участники тех событий, зрелище наступающей бронетехники "противника" производило сильное впечатление на тех, кто оборонялся. Всего было задействовано более сотни единиц таких САУ. И военнослужащим, отражавшим эту бронированную лавину, как в настоящем бою, пришлось максимально выложиться. В конце концов, удар "агрессора" был отражен.

Наверное, ничего подобного никогда не было на учениях зарубежных армий. Подбиваемые, загорающиеся самоходки продемонстрировали даже в выпусках новостей, в телевизионных передачах об этих грандиозных маневрах. А впервые подробно рассказали уже в наше время.

Дмитрий Лемешко