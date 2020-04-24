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Военные медики из РФ провели телемост с коллегами из Вьетнама и Сербии

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Желько Бошкович

Российские военные медики провели два телемоста с коллегами из Вьетнама и Сербии по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Сеансы связи прошли из Центра координации Минобороны России, созданного на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Отмечается, что телемост с Вьетнамом был проведен впервые.

В видеоконференции с вьетнамскими коллегами с российской стороны приняли участие руководство военно-медицинской академии, главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко и представители Роспотребнадзора.

В ходе телемоста с Сербией специалисты обсудили лечение пациентов, а также соблюдение противоэпидемического режима. От сербской стороны в обсуждении приняли участие военные врачи, оказывающие помощь в медучреждениях Белграда, представители Минздрава и медицинского управления Минобороны Сербии.

13 апреля сообщалось, что российские военные медики обработали и подготовили к приему пациентов военный госпиталь в сербском городе Нише, в котором будут проходить лечение заразившиеся COVID-19, сообщает RT.

14 апреля посол Сербии в Москве Мирослав Лазански заявил, что республика нуждается в новой поставке из России различного медицинского оборудования для борьбы с пандемией коронавируса.

В настоящее время специалисты Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России продолжают сантехническую обработку медицинских учреждений Сербии. Они обезопасили районные поликлиники в Белграде, больницу в Чуприи и клинические центры в Паличе и Нише. Всего бойцы продезинфицировали более 500 тыс. кв. м помещений и дорог.

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