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Чешская армия заказывает новое стрелковое оружие

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21 апреля 2020 года министерство обороны Чехии подписало рамочный контракт стоимостью 2,35 млрд чешских крон (около 92 млн долл) с чешской оружейной компанией Česká zbrojovka a. s. Uherský Brod (CZUB, город Угерски-Брод) на поставку в период до 2025 года армии Чехии до 39 тысяч единиц стрелкового оружия.

Новые чешские 5,56-мм автоматические винтовки CZ BREN 2 на оснащении сил специальных операций вооруженных сил Чехии (на переднем плане вариант с длиной ствола 357 мм, на заднем плане вариант карабина с длиной ствола 280 мм) (с) министерство обороны Чехии

В поставку войдут более 16 тысяч новых 5,56-мм автоматических винтовок CZ BREN 2, более 1600 подствольных 40-мм гранатометов CZ 805 G1 к ним, более 21 тысячи новых 9-мм пистолетов CZ P-10 и до 100 новых 9-мм пистолетов-пулеметов CZ Scorpion PDW, а также учебное имущество.

Новые 5,56-мм автоматические винтовки CZ BREN 2 должны стать основным пехотным оружием чешской армии, сменив в этом качестве только недавно приобретенные 5,56-мм автоматические винтовки CZ 805 BREN A1/A2, показавшие недостаточную надежность. CZ BREN 2 (CZ 806/807) являются дальнейшим развитием конструкции серии CZ 805 BREN. В 2015-2016 годах чешская армия получила первые 2600 единиц CZ BREN 2 (1900 винтовок с длиной ствола 357 мм и 700 карабинов с длиной ствола 280 мм), фактически проходивших до настоящего времени расширенные войсковые испытания.

В целом ранее с 2010 по 2016 годы Česká zbrojovka поставила министерству обороны Чехии суммарно почти 40 тысяч единиц оружия, включая 17678 винтовок CZ 805 BREN A1/A2, 2600 упомянутых винтовок CZ BREN 2, 1042 пистолета-пулемета CZ Scorpion EWA 3A1, 13447 пистолетов CZ 75 SP-01, 1594 подствольных 40-мм гранатометa CZ 805 G1.

Как уже сообщалось, в марте 2018 года соглашение на закупку и лицензионное производство 5,56-мм автоматических винтовок CZ BREN 2 заключила Венгрия, первые поставки министерству обороны Венгрии были начаты в конце 2018 года.

Пистолеты CZ P-10 различных модификаций (с) Česká zbrojovka

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Чехия
Проекты
2020-й год
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