Вирус идёт на абордаж: ремонт кораблей ВМФ задержится из-за COVID-19

Распространение COVID-19 в России сказалось на программе ремонта кораблей. Сроки окончания работ пришлось сдвинуть на несколько месяцев — до октября. В доках Севастополя останутся два ракетных корабля на воздушной подушке (РКВП) «Самум» и «Бора», малый противолодочный «Суздалец», а также катер «Шуя». Задержка связана с тем, что в городе введен режим самоизоляции. Все прибывающие из других регионов граждане должны пройти двухнедельный карантин. Поэтому привозить необходимых для проведения ремонта специалистов не имеет смысла.

Распространение COVID-19 в России сказалось на программе ремонта кораблей. Сроки окончания работ пришлось сдвинуть на несколько месяцев — до октября. В доках Севастополя останутся два ракетных корабля на воздушной подушке (РКВП) «Самум» и «Бора», малый противолодочный «Суздалец», а также катер «Шуя». Задержка связана с тем, что в городе введен режим самоизоляции. Все прибывающие из других регионов граждане должны пройти двухнедельный карантин. Поэтому привозить необходимых для проведения ремонта специалистов не имеет смысла.

Корабли постоят

Все четыре корабля должны в рамках гособоронзаказа пройти в Севастополе плановый ремонт ракетно-артиллерийского вооружения. За его проведение отвечает 13-й судоремонтный завод (СРЗ).

Согласно документам, которые есть в распоряжении «Известий», дирекция СРЗ для полноценного обследования пусковых установок собиралась привлечь специалистов из других российских городов и объявила конкурс на проведение этих работ. Завершить их планировали на «Самуме» — не позднее 9 июня, на «Боре» – до 17 августа, на «Суздальце» — к 20 августа, на «Шуе» — к 30 апреля.

Конкурс на проведение работ с указанными сроками СРЗ объявил 10 апреля. Но уже 15-го их изменил, сдвинув до 1 октября. Ремонт затягивается из-за распространения коронавирусной инфекции. В сопроводительных документах говорится, что вызов специалистов будет осуществляться после отмены режима самоизоляции.

Сейчас все граждане, прибывающие в Севастополь из других регионов страны, должны две недели находиться на карантине, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В такой ситуации привозить специалистов в город не имеет смысла, — рассказал он «Известиям». — Тем более, что у флота нет сиюминутной необходимости в находящихся на ремонте судах. Катера и небольшие корабли у черноморцев есть. Например, современные МРК «Буян-М», которые вооружены крылатыми ракетами «Калибр». Хотя, конечно, быстроходные «Самум» и «Бора», имеющие на двоих 16 противокорабельных ракет «Москит», никогда не лишние.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму до сих пор непростая. По официальным данным, на 30 марта на полуострове было зарегистрировано 15 заболевших COVID-19, а в Севастополе — пять. Но уже 22 апреля число инфицированных увеличилось и составило 70 и 19 соответственно. Режим самоизоляции в городе будет действовать, как минимум, до 30 апреля.

Перенос сроков ремонта четырех небольших кораблей для Черноморского флота совершенно не критичен, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Основу любого флота составляют большие корабли, которые могут решать задачи вдали от родных берегов, — рассказал эксперт «Известиям». — Несколько лет назад Черноморский флот получил новые суда — фрегаты проекта 11356 «Буревестник» и подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка». Сейчас именно они и определяют боеготовность ЧФ. Скоро вернутся в строй крейсер «Москва» и сторожевик «Ладный», которые могут действовать в Средиземном море и решать боевые задачи в океанской зоне.

Находящиеся на ремонте корабли, конечно, нужны в Черном море, но там их есть чем заменить. Речь идет не только о судах, но и о береговых противокорабельных комплексах, и авиации, отметил Валентин Селиванов.

Мощные и заслуженные

РКВП «Бора» и «Самум» проекта 1239 «Сивуч» — самые большие боевые корабли на воздушной подушке. Главное их оружие — сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Москит», которые могут поражать цели на дальности до 250 км. От атак с воздуха суда защищает зенитный ракетный комплекс «Оса-МА». Артиллерия представлена 76-мм установкой АК-176М и 30-мм 630М — они могут вести огонь в том числе и по воздушным целям. Так же у них в арсенале есть противолодочные торпеды и бомбы.

При необходимости РКВП могут взять на борт морские мины, которые предназначены для уничтожения боевых судов и транспорта противника в прибрежных районах и открытом море. Эти корабли незаменимы при разведке, проводке конвоев и проведении молниеносных десантных операций. Их козырь — скорость около 45 узлов (более 80 км/час).

Малый противолодочный корабль (МПК) «Суздалец» был спущен на воду в 1983 году под названием «Комсомолец Молдавии». На флоте его по праву считают заслуженным ветераном. Во время гражданской войны в Эфиопии судно несло службу в Красном море. В 1990-м году при сопровождении конвоя гражданских судов МПК вступил в бой с двумя береговыми батареями эритрейских сепаратистов. По конвою было выпущено шесть 122-мм снарядов и три неуправляемые ракеты РСЗО «Град». Ответным огнем корабль подавил артиллерию противника и уничтожил склад с боеприпасами.

МПК оснащены артиллерийскими установками АК-176 и АК-630М, зенитным ракетным комплексом «Оса-М», а также реактивными бомбометами и двумя торпедными аппаратами. Сейчас корабли этого класса получают новые цифровые гидроакустические комплексы и противолодочное оружие.

В состав ЧФ до сих пор входят шесть МПК проекта 1124М. Еще шесть числятся в рядах Северного флота, а восемь — Тихоокеанского. Эти небольшие суда, обладающие хорошей скоростью и мореходностью, прикрывают военные порты от субмарин противника, а также сопровождают и защищают подводные лодки и корабли российского ВМФ.

«Шуя» — это большой ракетный катер проекта 1241 «Молния», построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в 1983 году. При модернизации он получил на вооружение зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М». Этот ЗРАК легко справится как с обычными самолетами и вертолетами, так и с морскими и воздушными беспилотниками. Кроме того, «Панцирь-М» обеспечит защиту от сверхзвуковых и дозвуковых противокорабельных ракет. Наконец, комплекс может работать по кораблям и катерам противника без экипажа.

Катер развивает скорость до 42 узлов (78 км/ч) и способен без захода в порт пройти 1,6 тыс. миль. Его основным вооружением являются спаренные пусковые установки противокорабельных 2,5-тонных ракет «Термит». В экипаже — 41 человек.