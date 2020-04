Новое небезынтересное исследование известной американской исследовательской корпорации RAND - "Русские показатели и методы оценки и соотношения сил и средств" (Clint Reach, Vikram Kilambi, Mark Cozad "Russian Assessments and Applications of the Correlation of Forces and Means") - здесь - любопытный и весьма профессиональный материал с привлечением большого количества русскоязычных источников.

(с) RAND

Краткие выводы авторов по результатам исследования:

Изменения характера современной войны привели к изменению русских методов оценки соотношения сил и средств.

- Современные русские методы оценки соотношения сил и средств в отношении НАТО, вероятно, основаны на значениях боевого потенциала, полученных с помощью методологии, которая использует квалиметрические методы и экспертные оценки, и была разработана аналитическим центром Генерального штаба Вооруженных Сил России.

- С точки зрения России, критическое соотношение сил - это способность НАТО наращивать силы и наносить неядерные высокоточные удары по критической военной и экономической инфраструктуре с воздуха и моря, а также способность России противостоять такому нападению.

- Структура Вооруженных Сил России остается продуктом глубоких реформ, начатых в 2008 году и которые основывались на предположениях о том, что широкомасштабная война маловероятна и что современные войны между передовыми в военном отношении ядерными державами будут сосредоточены в воздушно-космической сфере.

- В мирное время превосходство в неядерных высокоточных боеприпасах большой дальности (в дополнение к платформам и вспомогательной инфраструктуре) может иметь сдерживающее значение с учетом "эскалационного доминирования" и способности ограничить возможности России по обороне подвергаемых наибольшему риску ее внешних рубежей обороны и по защите ее военно-экономического потенциала в тылу.

- В военное время, согласно некоторым русским анализам гипотетической войны между НАТО и Россией, эскалационное давление может быть создано путем расширения конфликта за пределы локального театра военных действий в результате асимметрии потенциалов в возможностях и количестве оружия большой дальности.

Таблица увеличения количества батальонных тактических групп в Сухопутных войсках России (без учета ВДВ и морской пехоты) в 2018-2019 годах (с) RAND