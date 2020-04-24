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Бронетранспортер СМ-34 поступает на вооружение армии Тайваня

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Как сообщили тайваньские СМИ, в учениях тайваньской армии в апреле 2020 года приняли участие первые серийные бронетранспортеры СМ-34 - последняя версия известного тайваньского бронетранспортера СМ-32/СМ-33 Cloud Leopard (Yunpao) с колесной формулой 8х8, но оснащенная двухместной башней с 30-мм автоматической пушкой.

Один из первых серийных образцов тайваньского колесного бронетранспортера СМ-34 Cloud Leopard (Yunpao), оснащенного двухместной башней с 30-мм автоматической пушкой (с) www.ydn.com.tw

Напомним, что БТР Cloud Leopard (Yunpao) был создан военно-промышленным центром Ordinance Readiness Development Centre (ORDC) армии Китайской Республики, при этом фактическим разработчиком машины выступила известная ирландская инжиниринговая компания Timoney Technology. Серийное производство БТР осуществляется по подряду тайваньской частной компанией Chung Hsin Electric & Machinery в Таоюане, где с 2010 по 2018 годы было построено 378 единиц в модификациях СМ-32 (командирский БТР) и СМ-33 (линейный БТР), оснащенных дистанционно управляемым боевым модулем TS-96 с 40-мм автоматическим гранатометом Т-91 и спаренным с ним 7,62-мм пулеметом Т-74.

Новый вариант этого БТР под индексом СМ-34 оснащен двухместной башней cовместной разработки ORDC и ведущего тайваньского оборонного научно-исследовательского центра - Чжуншаньского института науки и технологии (Chung-Shan Institute of Science and Technology, CSIST). Башня оснащена американской 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster II Mk 44 и двумя 7,62-мм пулеметами Т-74 (спаренным с пушкой и зенитным). Произоводство башен осуществляется заводом № 209 ORDC в Наньтоу, который изготавливал также прототипы и предсерийные образцы БТР СМ-32/СМ-33 Cloud Leopard. Боевая масса СМ-34 выросла до 24 тонн по сравнению с 22 тоннами у СМ-32/СМ-33.

Первый прототип СМ-34 был передан на испытания в начале 2015 года, а в 2018 году были сданы еще четыре опытные машины, прошедшие в том числе в 2019 году войсковые испытания. Тайваньская армия планирует приобрести 284 серийные машины СМ-34 в период с 2020 по 2023 годы, и в 2019 году был выдан контракт на изготовление первых серийных 32 БТР (в том числе шесть командирских), которые, видимо, теперь и начаты поставками. Ранее в декабре 2019 года сообщалось о передаче первых шести БТР СМ-34 на оснащение механизированного батальона военной полиции в Тайбэе.

Тайваньский колесный бронетранспортер СМ-34 Cloud Leopard (Yunpao), оснащенный двухместной башней с 30-мм автоматической пушкой (с) www.ydn.com.tw

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