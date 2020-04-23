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ТАСС

Путин наделил Генштаб полномочиями определять требования к экспортной военной технике

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Генштаб также будет утверждать разрешенные для экспорта положения исследований и разработок

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым наделил Генштаб Вооруженных сил России полномочиями утверждать тактико-технические требования к экспортным вооружениям и военной технике, их комплектации, а также разрешенные для экспорта положения исследований и разработок, следует из опубликованного в среду на портале правовой информации документа.

Согласно указу, Генштаб "утверждает тактико-технические требования к образцам вооружения и военной техники, разрешенным для экспорта, экспортную комплектацию продукции военного назначения, а также основные положения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного назначения, разрешенных для экспорта".

Документ вступает в силу со дня подписания.

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