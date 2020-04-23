Помогут ли российские военнослужащие обуздать эпидемию в Белоруссии?

Как сообщила пресс-служба Гомельского облисполкома для усиления противоэпидемического контроля за лицами, прибывающими в Белоруссию из России, с 20 апреля организован санитарно-карантинный контроль в населенном пункте Селище Добрушского района. Специалисты санитарной службы совместно с ГАИ и транспортной инспекцией измеряют температуру водителям и пассажирам всех видов транспорта, выдают им рекомендации (требования) о соблюдении правил самоизоляции и других санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, как стало известно, в рамках согласованных мер при реагировании на чрезвычайные ситуации, в самое ближайшее время на территорию Гомельской области прибудут и российские специалисты войск РХБЗ.

Их главной целью станет оказание помощи белорусским коллегам в борьбе с распростанением эпидемии коронавируса, а также мониторинг и при необходимости устранение негативных последствий пожаров в зоне Чернобыльской АЭС

Несмотря на неоднократные заявления представителей украинских властей о ликвидации пожаров в зоне Чернобыльской АЭС, борьба с огнем там продолжается. Пожары начались еще 4 апреля. Из-за ветра и сухой погоды пламя стало быстро распространяться, несмотря на все усилия пожарных.

Возникла угроза для хранилищ с ядерными отходами, горит стоянка техники, которая использовалась при ликвидации аварии и наиболее зараженные радиацией леса. Продукты горения, подхваченные ветром, оседают уже в Белоруссии и России.

Как утверждают ученые – смог (в том числе дым от лесных пожаров) напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. При этом само по себе наличие в воздухе большого количества частиц пыли является усугубляющим фактором – пыль является естественным переносчиком вируса на далекие расстояния.

Проблем в области хватает и без смога – в ряде районов Гомельской области сложилась серьезная ситуация с распространением эпидемии коронавируса. С учетом того, что в соседней Белоруссии карантин не введен, то возможность заражения наших граждан довольна высока. Разобраться в официальной статистике – сложно. Как утверждает белорусский минздрав, на 20 апреля в Гомельской области зарегистрировано 322 случая коронавируса, но всех бессимптомных отправляют на лечение домой и подсчету они не подлежат.

Для предотвращения ввоза инфекции с белорусской стороны сотрудниками ФСБ практически полностью прекращено автомобильное сообщение и взяты под контроль даже лесные дороги, которые, в большинстве своем, были перекопаны при помощи строительной техники.

С началом распространения эпидемии все подразделения войск РХБЗ россиской армии были задействованы в различных учениях, где подтвердили готовность и способность противостоять различным угрозам. В настоящее время они привлечены для дезинфекции инфраструктуры во всех регионах Западного военного округа, сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлев.

В рамках взаимодействия, для борьбы с коронавирусом, на территорию Белоруссии российские военнослужащие прибудут со своей штатной техникой и средствами защиты. Размещаться они будут в специально оборудованных лагерях на территории Добрушского района, перемещаясь при необходимости для проведения работ в другие места. Подразделения обеспечения, по имеющейся информации, уже приступили к установке палаточных городков.

Планируется то, что наши специалисты совместно с МЧС Белоруссии проведут дезинфекцию объектов гражданской и промышленной инфраструктуры. Кроме того, будет проводиться обработка транспорта, особенное внимание – на грузовые машины, следующие транзитом как через белорусскую, так и российскую территории.

Пока сложно сказать, на что направлены данные действия – оказание помощи союзной стране в борьбе с заражением или принятие мер в интересах собственной безопасности. Покажет время. Важно другое – с подобного рода эпидемиями и катаклизмами надо бороться и принимать меры сообща.

К слову, белорусские военные химики в это время борются с эпидемией, правда пока только в Минске. Как сообщило белорусское минобороны около 200 военных специалистов-химиков и 60 единиц техники занимаются дезинфекцией учреждений здравоохранения и объектов промышленности в белорусской столице.

Начальник войск РХБЗ ВС Белоруссии уточнил, что под этим подразумевается обработка зданий и объектов, как с внешней стороны, так и внутренних помещений, участков местности, дорог, техники и других объектов.

Будем надеяться на лучшее и взаимопощь без упреков.