США-Мексика: обрушение цепочек поставок для ВПК

Закрытие производств в Мексике из-за пандемии коронавируса наносит серьезный ущерб американским оборонным фирмам, поэтому Пентагон настойчиво призывает соседа Америки возобновить работу жизненно важных для оборонной промышленности США мексиканских производств.

Мексика не внесла свой аэрокосмический и оборонный секторы в список критических для страны, и поэтому с чистой совестью рушит цепочки поставок для американского ВПК, особенно для производителей самолетов.

Выступая перед журналистами в Пентагоне, заместитель министра обороны по закупкам Эллен Лорд заявила, что обсуждала эту проблему с послом США в Мексике Кристофером Ландау. Она планирует написать письмо министру иностранных дел Мексики Марсело Эбрарду, чтобы попросить его помочь вновь открыть работу международных поставщиков. "Эти компании особенно важны для американского производства планеров самолетов", - отметила Лорд.

Закрытие границ и производств подняло широкие вопросы о зависимости США от глобальных цепочек поставок, особенно о зависимости от Китая. Оперативная группа Пентагона, созданная для мониторинга влияния COVID-19 на военных поставщиков, обнаружила достаточно много проблем, связанных с "международными зависимостями", сказала Лорд.

По словам Лорд, больше всего пострадали от нарушения цепочек поставок авиация, судостроение и космические сектора малых пусков. Для поддержки оборонных компаний Пентагон уже выделил $250 миллионов из прошлогоднего фонда для чрезвычайного финансирования, а еще $750 миллионов будут выделены на медицинские ресурсы.

Но этого явно недостаточно. Поэтому Пентагон активно работает с бюджетным управлением Белого дома, чтобы запросить "миллиарды и миллиарды" долларов для компенсаций убытков, сказала Лорд.

При этом Эллен отказалась предоставить подробную информацию о продуктах и компаниях, пострадавших от закрытия мексиканских фабрик и заявила, что письмо не было обнародовано, поскольку содержало конфиденциальную информацию.

За последние десятилетия производства в Мексике открыли General Electric, Honeywell, Lockheed Martin, Eurocopter и десятки компаний калибром поменьше, что привело к настоящему мексиканскому аэрокосмическому экспортному буму.

Рост экономики Мексики подпитывался снижением производственных издержек, беспошлинным доступом на рынки в рамках NAFTA, двустороннего соглашения о безопасности полетов с США, а также субсидиями мексиканского правительства.

По данным Мексиканской федерации аэрокосмической промышленности (FEMIA), ее экспорт резко вырос с $1,3 миллиарда в 2004 году до $9,6 миллиардов в прошлом году. Мексика производит все - от авионики до шасси и фюзеляжей, и входит в первую десятку зарубежных поставщиков для аэрокосмического и оборонного сектора США.

Министерство труда Мексики заявило, что с середины марта из-за экономических последствий коронавируса страна потеряла 346 748 рабочих мест .

Правительство должно внести аэрокосмический и оборонный секторы Мексики в список критических, чтобы синхронизировать положение с США и Канадой, заявил генеральный менеджер FEMIA Луис Лизкано.

У американской Ассоциации аэрокосмической промышленности (AIA) схожие аргументы. "Сохранение свободного потока товаров и услуг между США, Канадой и Мексикой жизненно важно для экономики и промышленности нашей страны. Единый североамериканский подход обеспечит столь необходимую стабильность во время этого кризиса", - сказал президент и генеральный директор AIA Эрик Фаннинг.