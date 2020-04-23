Войскам НАТО уже тесно и на польских полигонах

В связи с наращиванием военного присутствия и интенсивности боевой подготовки стран НАТО на территории Польши, руководство Войска Польского уже не первый год сталкивается с проблемой нехватки полигонной инфраструктуры для размещения иностранных подразделений и проведения учений с ними. К тому же планы по увеличению численности национальных вооруженных сил вынуждают военное руководство страны принимать срочные меры по расширению и совершенствованию учебно-материальной базы учебных центров и полигонов.

Военные объекты в Польше. Источник: www.belvpo.com

Всего в Польше имеется пять крупнейших полигонов – Дравско-Поморский, Жаганьский, Ново-Дембский, Ожишский и Венджинский. Их общая площадь составляет более 85 тыс. гектаров.

Уже более пяти лет польское военное командование инвестирует в модернизацию полигонов немалые средства. При этом не только осуществляется ремонт существующих объектов, но и строительство новых. Однако, по всей видимости, предпринимаемых мер явно не достаточно, что обуславливает необходимость ассигнования для этих целей дополнительных сумм из бюджетов НАТО и США.

Дравско-Поморский полигон

Наибольшие финансовые средства выделяются польским военным ведомством на совершенствование инфраструктуры Дравско-Поморского полигона. Его территория занимает около 34 тыс. гектаров. В пределах полигона имеется более 200 зданий общей площадью 55 тыс. кв.м. Всего на Дравско имеется четыре тактических поля, наиболее крупное из них – Бучеж – занимает участок местности в 3,2 тыс. гектаров, что позволяет проводить в его пределах бригадные тактические учения.

Вот уже более 20 лет Дравско-Поморский полигон используется для проведения учений с участием военных из многих стран НАТО. Благодаря особому расположению учебных тактических полей, все они могут использоваться одновременно с обеспечением необходимых мер безопасности в ходе боевых стрельб.

Не случайно именно на этом полигоне было решено провести единственное оставшееся после сокращения маневров «Defender Europe – 2020» мероприятие – учение 2-й бронетанковой боевой бригадной группы 3-й механизированной дивизии США, проходящее в настоящее время.

Как заявляют представители Генерального командования Войска Польского, в скором времени на Дравско наступит настоящая «техническая революция» в боевой подготовке. В пределах полигона будет установлена электронная система имитации боевых действий, которая позволит разыгрывать виртуальные сражения в реальных условиях. Функционирование системы будут обеспечивать лазерные насадки, монтируемые на все виды стрелкового и артиллерийского вооружения, а также улавливающие их излучение специальные датчики, прикрепляемые на снаряжение военнослужащих и боевые машины.

Новое оборудование не только позволит более реалистично разыгрывать боевые действия, но и увеличить численность одновременно обучаемых подразделений, как польских, так и иностранных.

Для того, чтобы осуществить полную цифровизацию Дравско-Поморского полигона, необходимо усовершенствовать его ключевые объекты, за исключением центра РХБЗ в Глембоке, который был открыт два года назад. Это нужно будет сделать как можно скорее, т.к. с начала 2022 года до конца 2023 года планируется провести работы по модернизации тактического поля Бучеж. После этого будет обновлен учебный городок для отработки действий на урбанизированной местности Земско-Могадиш. Также планируется возвести башню для горной подготовки разведывательных и специальных подразделений, оборудовать места для отработки навыков стрельбы из боевого оружия внутри зданий, усовершенствовать объекты центра подготовки разведподразделений Явоже. Годом позже будут модернизированы тактические поля Мельно и Студница, а в 2026 году – участок полигона Гура Хетманьска.

Через четыре года на Дравско начнется модернизация подводной переправы на дне озера Залане, а также ремонт аэродрома на территории городка Земско. Кроме того, в 2021-2023 годах планируется обновить спортивные объекты в учебных пунктах Карвицы, Явоже, Олешно и Глембоке, до 2025 года – отремонтировать казарменный комплекс Сухово, а уже в этом году начать строительство спортивного комплекса в городке Конотоп.

Учебный центр «Демба»

Вторым по размерам военным полигоном в Польше является учебный центр «Демба» на юго-востоке страны, площадь которого составляет 28 тыс. гектаров. Основной его учебный объект – тактическое поле Твердза. В 2018 году была проведена его основательная модернизация и сейчас на нем есть полностью автоматизированное оборудование. Помимо этого на полигоне есть директриса для стрельбы из боевых машин и гранатометов, а также специализированные городки для подготовки специалистов РХБЗ и инженерных войск. В учебном пункте Радомышль-над-Саном имеется участок для отработки действий по преодолению водной преграды.

В течение долгих лет УЦ «Демба» состоял из двух частей – полигонов «Нова Демба» и «Липа», расстояние между которыми составляет около 50 км. В 2010 году руководство военного ведомства решило сократить учебный центр и передать «Липу», имевшую площадь 8 тыс. гектаров, лесному хозяйству. Однако через семь лет эта территория и прилегающие к ней участки, суммарно 10,5 тыс. гектаров, вернулись в Войско Польское. А в 2019 году УЦ получил еще один дополнителный участок площадью в 2,5 тыс. гектаров в районе населенного пункта Сталева Воля.

Увеличение площади полигона сопровождается выделением финансовых средств на его модернизацию в объеме нескольких десятков миллионов злотых. Уже сейчас идут работы по совершенствованию артиллерийского стрельбища, оборудованию вертолетной посадочной площадки и необходимой инфраструктуры для базирования восьми вертолетов. Комендатура полигона проводит подготовительные работы по возведению логистических объектов для лазерной системы имитации стрельбы. В дальнейших планах – строительство новых казарм.

Из расширения УЦ «Демба» наибольшую выгоду извлекли артиллеристы. Возвращение полигона «Липа» позволило не только увеличить количество одновременно обучаемых военнослужащих, но и отрабатывать применение дальнобойных средств. После соответствующего дооборудования территории учебного центра станет возможным ведение огня между двумя полигонами на дальность в 38 км.

На территории «Липы» смогут обучаться до двух батальонов или около 1 тыс. военных. Там планируется возвести палаточные городки, парки для военной техники, мойки для гусеничных машин, пожарную станцию, но прежде всего – дополнительное тактическое поле и стрельбище.

Эти инвестиции будут реализованы не ранее, чем через несколько лет. Но это не означает, что до этого «Липа» не будет использоваться. Уже в феврале этого года впервые после десятилетнего перерыва на этом полигоне проведено учение подразделений 6-й воздушно-десантной бригады.

Комендатура УЦ «Демба» проводит работу по дальнейшему расширению своей учебно-материальной базы. Речь идет о возможной передаче учебному центру находящихся в границах полигона пустующих зданий оборонного предприятия «Хута Сталева Воля». На их базе предполагается оборудовать городок для отработки тактики ведения боя на урбанизированной местности.

Жаганьский полигон

В Жагани расположен третий по размерам полигон Войска Польского. Его площадь – 21,4 тыс. гектаров. В последнее время интенсивность использования этого полигона значительно возросла, как национальными вооруженными силами, так и силами союзников по НАТО. Это, в первую очередь, подразделения американской бронетанковой бригадной боевой группы, находящиеся в Польше на ротационной основе в рамках операции Пентагона «Атлантическая решимость».

В итоге, на Жаганьском полигоне в его существующих границах стало тесно. Решением этой проблемы могло бы стать его увеличение путем присоединения двух дополнительных секторов – Пшееслав и Гольнице. Их общая площадь – около 10 тыс. гектаров. Ранее до 2011 года эти участки уже принадлежали Жаганьскому полигону, но были переданы государству. С того времени одна часть их территории перешла в частные руки, другая – государственным лесхозам. Военное ведомство предпринимает немалые усилия по возвращению Пшееслава и Гольнице в границы полигона.

Тем временем на Жаганьском полигоне активно проводятся работы по его модернизации. Они выполняются как польскими военнослужащими и фирмами по контрактам с военным ведомством, так и инженерными подразделениями США и стран НАТО в рамках ежегодных учений «Resolute Castle» .

На средства польского бюджета на участке Пстраже за 2 млн. злотых построен новый пункт зарядки аккумуляторов, отремонтировано значительное количество полигонных дорог и казарм. В 2019 году выделено 120 млн. злотых на комплексную модернизацию тактического поля Йоанна, имеющего ширину 2 км и длину 6 км. На нем будет построен новый командный пункт, объекты логистики. Также будет электрифицировано и оснащено новой системой управления мишенное поле. Программа рассчитана на четыре года. При этом периоды вывода объектов из эксплуатации для проведения работ будут максимально сокращены.

Согласно долгосрочным планам развития, на Жаганьском полигоне должен появиться лазерный симулятор боевых стрельб взводов. К концу 2021 года это оборудование планируется доставить в учебный центр и в 2022 году ввести в эксплуатацию.

Также будет построено новое стрельбище в свентошувской части полигона, а также расширена танковая директриса до четырех направлений. В планах также комплексная модернизация посадочных площадок для вертолетов в районах Сталаг и Пстражи, их оснащение осветительным оборудованием, системами связи и метеорологическими приборами.

Большой объем работ необходимо будет выполнить в случае положительного решения по возвращению секторов Пшееслав и Гольнице. Речь идет о строительстве нового стрельбища, тактических полей, объектов логистики и других объектов.

Учебный центр «Венджин»

Венджинский полигон, занимающий территорию в 11 тыс. гектаров, имеет один из самых больших в Европе комплекс для отработки действий боевых подразделений в городских условиях. В последние годы полигон был значительно усовершенствован – на нем появилось стрельбище для ведения огня в лесу, расположенное на холмистом участке местности; к тактическому полю Тшемешно была подведена система электропитания; отремонтированы дороги, общежития, палаточные лагеря.

Будущее Венджинского полигона тесно связано с реализацией планов его модернизации на 2021-2035 годы, согласно которым вблизи центра обучения ведению боя на урбанизированной местности Новый Мур уже к концу 2022 года будет возведено первое в Войске Польском новейшее видеострельбище Снежник. Новый тренажер будет использоваться для подготовки к действиям внутри городских зданий.

Также будут закуплены лазерные симуляторы стрельбы и создана соответствующая инфраструктура для их установки. Это позволит проводить двусторонние тактические учения, а также оценивать принимаемые командирами решения и индивидуальные действия военнослужащих.

Модернизация затронет также и центр обучения Новый Мур. На его территории будут дополнительно оборудованы участки застройки, характерные для пригородов, центральной части населенных пунктов и промышленных зон, построены высотные здания, расширена сеть дорог, создана система подземных коммуникаций. Для отработки навыков стрельбы в городских условиях планируется возвести новое стрельбище под наименованием Остеза с характерной застройкой населенных пунктов.

В планах до 2035 года – расширение тактического поля; внедрение новых мишенных установок, в т.ч. движущихся целей; строительство участка деревенской застройки под наименованием Лендув; ремонт сети полигонных дорог и посадочной площадки для вертолетов.

Ожишский полигон

Учебный центр «Ожиш» расположен в северо-восточной части страны и имеет площадь 17 тыс. гектаров. На полигоне имеется два стрельбища, директриса для стрельбы из танков и БМП, тактические и огневые поля, участок для преодоления водной преграды, полевой аэродром, учебные центры по подготовке разведывательных и инженерно-саперных подразделений.

Хотя Ожишский полигон не самый большой в польских вооруженных силах, интенсивность его использования достаточно высока. В 2018 году на нем прошли обучение 130 тыс. военнослужащих, в 2019 году – уже 170 тыс. В это число также входят подразделения войск территориальной обороны, представители других силовых структур и прооборонных организаций.

С 2017 года на полигоне развернута многонациональная боевая батальонная группа НАТО, насчитывающая около 1300 военнослужащих. Наличие иностранных подразделений обусловило необходимость модернизации полигонной инфраструктуры. Основу натовской группы в течение первых трех смен составляли американские подразделения, оснащенные боевыми машинами «Страйкер». В следующие две смены на полигон прибыли более тяжелые БМП «Брэдли» и танки «Абрамс». Специфика боевой подготовки имеет свои особенности у каждого из таких подразделений, но польской стороне удалось обеспечить все потребности американских военных.

В последние годы в Ожише построена новая директриса для стрельбы из танков и БМП, станция зарядки аккумуляторов, парк для размещения 100 единиц гусеничной техники и 200 автомобилей с оборудованием и помещениями для технического обслуживания, мойкой и мастерской, новые спортивные объекты и столовая на 2 тыс. человек. Кроме того, расширен рубеж для преодоления реки Дзенгалувка, отремонтированы командные пункты на учебных объектах и здания казарм. Недавно завершено строительство посадочных площадок для двух вертолетов, вместе с подъездными путями и пунктами дозаправки. В ближайшее время закончится оборудование палаточного лагеря на 700 военнослужащих.

На подходе реализация других инвестиций в инфраструктуру Ожишского полигона. Часть из них будет выделена из бюджета НАТО. В этом году начнется реконструкция пункта управления и тактического поля, после чего на нем появится возможность установки до 1800 целей. Также здесь появится стрельбище для гранатометов и палаточный лагерь на 800 человек с объектами обеспечения – пунктом боепитания, пунктом заправки техники, социальными объектами.

В планах также построить на Ожише городок для отработки действий на урбанизированной местности. На его территории не будет возможности действовать с применением боевых патронов, только со средствами имитации. Всего будет возведено 20 строений, на трех из которых будут оборудованы вертолетные площадки. В городке предусмотрено оборудование пункта управления, сети дорог и подземных коммуникаций. При помощи оборудования для мониторинга появится возможность анализировать действия обучаемых подразделений.

На средства польского военного ведомства будет модернизирован тренажер Снежник, расширен один из рубежей, построены новые спортивные объекты.

Выбор Польши

Пройдя период сокращения вооруженных сил и военного бюджета в конце 1990-х – начале 2000-х годов, Польша совершила кардинальный «разворот» в своей военной и внешней политике. Стремясь к лидерству во всем регионе Восточной Европы и являясь наиболее активным проводником американских национальных интересов, польское руководство ежегодно наращивает свой военный бюджет и численность вооруженных сил.

К тому же постоянное увеличение масштабов военного присутствия НАТО и США и интенсивности боевой подготовки союзников на территории Польши вынуждает военное руководство страны не только совершенствовать инфраструктуру полигонов, но и расширять их территорию за счет лесных угодий и частных землевладений.

Ряд мероприятий нередко проводятся вне пределов военных городков и учебных центров, нанося непоправимый ущерб дорогам, полям, лесам, сельскохозяйственным наделам.

В конце концов, наращивание военной активности НАТО в Польше может привести к росту протестных настроений среди населения районов, примыкающих к полигонам и учебным центрам, а также у владельцев земельных угодий, пострадавших в ходе маневров. Не исключено, что польские граждане могут задуматься о смене правительства на более миролюбивое и социально ориентированное.

Николай Крылов