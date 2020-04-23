Эксперт оценил последствия коронавируса для ОПК

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса уже заставила ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса страны сделать упор на выпуск гражданской продукции, однако задачу по выполнению гособоронзаказа никто не снимал, и с ней смогут вовремя справиться не все компании, считает главный редактор журнала "Оборона России" Ирина Кирина.

В пользу диверсификации

"Что касается гособоронзаказа, то временная остановка производства на его исполнении вряд ли отразится, потому что контракты по этой части выполнялись и выполняются непрерывно в полном объеме. Однако стоит отметить, что не у всех предприятий получится сдать все в срок - кое-где все же придется сдвинуть вправо", - сказала Кирина РИА Новости.

По ее словам, ситуацию с коронавирусом можно считать проверкой для предприятий на готовность к критическим ситуациям. "Все вынужденные задержки и накладки в обязательном порядке будут обсуждаться с Минобороны, которое будет принимать решение о корректировке сроков исполнения того или иного контракта. Не думаю, что это будет массовое явление. Основные контракты будут выполнены", - полагает эксперт.

Говоря о гражданской продукции, Кирина отметила, что здесь ситуация немного иная. "Уже точно известно, что ряд проектов, которые не влияют на обороноспособность страны, приостановлены. Кроме того, приостановлены, вероятно, и новые разработки. Но при этом часть крупных предприятий получила весьма объемные заказы на производство медицинской техники для борьбы с коронавирусной инфекцией", - пояснила главред "Обороны России".

Она добавила, что такие задачи, например, получил ряд компаний, входящих в Ростех, а также в концерн "Алмаз-Антей". "Это касается, в первую очередь, оснащения временных госпиталей различным медицинским оборудованием", - пояснила эксперт.

Собеседница агентства подчеркнула, что увеличение заказов по гражданской медицинской продукции позволит компенсировать некоторым предприятиям финансовые потери, связанные с реализацией и производством других проектов, но некоторые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы отложены.

"Здесь хотелось бы отметить, что данная ситуация, скорее, сыграла положительную роль для предприятий ОПК, так как им удалось более быстро и с наименьшими бюрократическими проволочками наладить выпуск гражданской продукции, что позволит ускорить выполнение задачи президента страны по диверсификации производства", - отметила Кирина.

На качестве не скажется

Говоря о влиянии COVID-19 на качество выпускаемой гражданской продукции, Кирина выразила уверенность, что опасаться этого не стоит.

"Учитывая, что многие из гражданских проектов перед пандемией были уже на конечной стадии разработки, то некая спешка не то что не отразится на их качестве, но и пойдет на пользу. В данном случае пандемия - это генератор ускорения тех процессов, которые в нем нуждались уже давно", - сказала эксперт.

То же самое, отметила она, можно сказать по кадровому составу. "Даже если и будут какие-то сокращения, а они будут наверняка, то это коснется не производства, не рабочих специальностей, а именно административного персонала", - пояснила собеседница агентства.

Задачи менеджмента

Кирина также обозначила задачи, которые будут стоять перед менеджментом предприятий "оборонки" после пандемии.

"Те компании, которые до пандемии уже потеряли свою нишу и продолжали существовать по инерции, надеясь на авось, после окончания этой ситуации не выживут - либо им придется переориентироваться и находить новые производственные задачи и решения, либо они просто умрут", - сказала она.

Эксперт не стала приводить конкретные примеры, заметив, что это было бы некорректно, так как неизвестно, как надолго затянется эта история. "Одно можно сказать с уверенностью - рассматривать этот кризис как кратковременный не приходится, и те реалии, которые были до марта этого года, уже не вернутся. Соответственно, основными задачами менеджмента предприятий сейчас должны стать: внедрение новых технологий, пересмотр производственных программ, а также увеличение автоматизации производства. Не менее важная задача для менеджмента - это защита персонала и тех компетенций, которые были наработаны годами ранее", - пояснила Кирина.

Малый бизнес

Отвечая на вопрос о том, что будет с малым бизнесом, участвующим в исполнении гособоронзаказа, эксперт отметила, что "кустарный малый бизнес, скорее всего, умрет".

"В ситуации, когда предприниматель видит, что для его компании ситуация складывается не лучшим образом, он должен пойти на определенный риск и попробовать переориентироваться. Если этого сделать не удастся, то в критический момент такое предприятие может стать убыточным", - сказала Кирина.

По ее мнению, малые предприятия вполне могут выйти из этого кризиса "на коне", но для этого нужно постараться не падать духом, а искать новые возможности.