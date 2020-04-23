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РИА Новости

МС-21 выполнил почти половину программы полетов для получения сертификата

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МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Перспективный российский авиалайнер МС-21 выполнил почти половину программы полетов, необходимых для получения российского сертификата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

"С начала 2020 года интенсивность испытательных полётов постепенно нарастала. В программе летных испытаний принимает участие четыре самолета. Для получения российского сертификата и начала поставок самолётов требуется около 650 полётов. Всего на текущий момент выполнено более 300 полётов. Применяемое испытательное оборудование позволяет регистрировать в полете до 40 тысяч параметров. Это существенно больше, чем регистрировалось системами предыдущего поколения", - сказали в ОАК.

Там уточнили, что два самолета МС-21-300 оснащены пассажирскими салонами. Один – в двухклассной компоновке вместимостью 163 кресла. Другой – салоном в сверхплотной компоновке, рассчитанной на 211 мест.

Там также рассказали о том, какие испытания самолет уже прошел. Выполнен основной объём испытаний на предельные углы атаки. Завершены испытания на флаттер. Выполнены запуски в полёте основных двигателей и вспомогательной силовой установки. Оценены характеристики взлета и посадки с имитацией отказа двигателя. Выполнены полеты на определение минимальных скоростей отрыва. Также подтверждена работоспособность системы инструментальной посадки и оборудования навигации, посадки и внешней светотехники при полете в темное время суток.

"В ЦАГИ проходят наземные прочностные испытания двух планеров самолета МС-21-300. Основной объём статических испытаний выполнен. Ведутся ресурсные испытания. Каждый последующий самолёт дорабатывался с учётом результатов испытаний предыдущих машин. В конструкцию самолёта внесены необходимые изменения. Усовершенствован ряд самолётных систем. В настоящее время значительные усилия сосредоточены на доработке и испытаниях программного обеспечения", - резюмировали в корпорации.

МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, запуск серийного производства – на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".

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Страны
Россия
Компании
ОАК
ЦАГИ
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
МС-21
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