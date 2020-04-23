Киев инициировал создание в ТКГ рабочей группы с представителями пограничных и таможенных служб Украины и РФ

Киев. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинская сторона на видеоконференции Трехсторонней контактной группы по Донбассу в среду инициировала создание в ее рамках рабочей группы с представителями пограничных и таможенных служб Украины и РФ, и посредниками из ОБСЕ, для выработки механизма восстановления контроля Украины над участком госграницы в Донбассе.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже, украинская сторона инициировала создание в рамках ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.