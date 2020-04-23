На Аляску прибыли первые новейшие американские истребители F-35A

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Первые два новейших американских многоцелевых истребителя пятого поколения F-35A Lightning II прибыли на авиабазу Эйлсон на Аляске, сообщил Пентагон.

"К декабрю 2021 на авиабазе планируется разместить две эскадрильи из 54 истребителей F-35A", - отметил командир 354-го истребительного авиакрыла на базе полковник Бенджамин Бишоп.

Истребители F-35A стали первыми самолетами данного типа, пополнившими состав ВВС США в зоне Тихого океана, которые будут использоваться, в том числе в интересах Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

На Аляске они дополнят группировку из 40 истребителей пятого поколения F-22 Raptor, размещенных на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон.

Истребители F-22 регулярно вылетают на "перехват" российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и дальних противолодочных самолетов Ту-142, осуществляющих полеты на Дальнем Востоке вблизи американских границ.

Так, 9 марта истребители ВВС США поднимались в воздух для сопровождения приблизившихся к Аляске двух российских Ту-142.

"Российские самолеты над морем Бофорта оставались в международном воздушном пространстве и приблизились к берегам Аляски на расстояние в 50 морских миль (более 90 км - ИФ)", - сообщило тогда Командование NORAD.