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Украина ликвидирует «Укроборонпром»

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Источник изображения: Кадр: «Укроборонпром»

«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.

По его словам, вместо «Укроборонпрома» в течение двух лет будет создано минимум шесть отраслевых госкорпораций, вокруг которых произойдет консолидация более 100 предприятий концерна, обладающих компетенциями, связанными с ракетостроением, авиацией, авиаремонтом, бронетанковой техникой, радарными и морскими системами.

«Что касается самого концерна, то в том виде и в той роли, для которой он создавался, он точно прекратит свое существование. Мы считаем, что "Укроборонпром" должен быть ликвидирован в результате реформы», — сказал Бондарь.

Причиной этого называется неэффективное управление «Укроборонпромом» и «отсутствие смысла существования концерна». «Избыточность активов, большие долги, технологическая отсталость, низкое качество продукции и высокий износ оборудования — груз, который тянет ко дну и не дает развиваться», — отметил менеджер.

По его словам, в настоящее время на 27 из 116 компаний, входящих в «Укроборонпром», приходится 90 процентов чистого дохода всего концерна. В связи с этим из состава «Укроборонпрома» планируется вывести 28 нерентабельных предприятий. Из оставшихся компаний 38 составят «ядро госкорпораций», тогда как другие 50 пройдут процедуру оздоровления.

В апреле директор Харьковского бронетанкового завода Вячеслав Стрелец заявил, что с начала 2014 года специалисты возглавляемого им предприятия отремонтировали и модернизировали около 400 танков.

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Страны
Украина
Продукция
Стрелец
Компании
Укроборонпром
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