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МиГ-35 достойный выбор для ВВС Индии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Невзирая на вирусные пандемии, минобороны Индии собирается значительно усилить свои ВВС. Объявлен тендер на закупку 110 истребителей. Россия в нем участвует и имеет шансы на победу.

Если учесть экономическую ситуацию, связанную с известной пандемией, то полностью обновленный МиГ-35 имеет все шансы на победу. Насколько известно, в тендере участвуют SAAB с самолетом Gripen E, Lockheed Martin с самолетом F-16, Boeing с самолетом FA-18, все тот же Dassault с самолетом Rafale, и Eurofighter Typhoon.

Если быть объективными, то в складывающихся экономических условиях шансы на победу есть только у нас. Во-первых, МиГ-35 будет для Индии как минимум на двадцать процентов дешевле конкурентов. Во-вторых, многофункциональный МиГ-35 изначально создавался для продажи в Индию. В нем реализованы многие пожелания индийских летчиков. В-третьих, на авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшей версии МиГ-35. Остались очень довольны.

Как утверждают специалисты, в случае боевого столкновения в воздухе МиГ-35 ни в чем не уступит F-35. Все будет зависеть от профессиональной подготовки пилотов. А в ближнем бою, в силу пилотажных характеристик, российский самолет поколения 4++ полностью превзойдет американский пятого поколения. Стоит еще раз напомнить, что стоимость производства этих самолетов несоизмерима. К тому же F-35 Индии не предлагают, а конкуренты МиГ-35, участвующие в тендере, в воздушном бою с нашим самолетом не очень серьезны.

У Индии выбора не остается - только МиГ-35. Но, учитывая просто историческую коррупцию чиновников этой страны, там могут выбрать что угодно, считает РГ.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
EF-2000
F-16
F-35
Gripen NG
Rafale
МиГ-35
Компании
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Dassault
Lockheed-Martin
SAAB
Проекты
МАКС-20XX
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