"Открывать огонь": Трамп приказал топить иранские корабли

Трамп приказал морякам США уничтожать корабли Ирана, мешающие США

Президент США Дональд Трамп приказал ВМС страны уничтожать все иранские корабли, которые мешают проходу американских военных в море. Такое распоряжение он дал после того, как ВМС США сообщили об опасных маневрах военных судов Ирана в Персидском заливе. Отмечалось, что они приближались к американцам на опасное расстояние.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что распорядился уничтожать все боевые корабли Ирана, которые преследуют американские суда в море.

"Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, создающие препятствия на море для американских судов", - написал Трамп в Twitter. Подробностей американский лидер не привел.

В ответ на этот пост американский психотерапевт Джеффри Гутерман ответил: «Трамп собирается убить всех нас».

Ранее пресс-служба базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США сообщила, что военные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Персидском заливе совершили опасные маневры в отношении нескольких боевых кораблей США.

"11 судов иранского КСИР неоднократно опасно сближались с несколькими кораблями ВМС США, выполнявшими задания в международных водах на севере Персидского залива", - говорится в посте в Twitter Пятого флота.

Американские военные добавили, что иранские корабли подходили к судам Соединенных Штатов на расстояние вплоть до девяти метров, а также «подрезали» суда США. В качестве подтверждения своих слов американцы опубликовали несколько видео и фото, на которых было видно, что несколько катеров маневрируют вблизи кораблей ВМС США. Примерно через час иранские катера ответили на вызовы по рации и отдалились от американских кораблей. Инцидент произошел 15 апреля.

Вслед за этим Тегеран отметил, что присутствие США в Персидском заливе несет угрозу безопасности Ирана. "Незаконное присутствие американцев является угрозой безопасности в Персидском заливе", - приводил слова министра обороны Исламской Республики Амира Хатами агентство ISNA.

По словам главы минобороны ИРИ, "США подошли к границам Ирана из другой части мира".

Спустя два дня после этого заявления - 19 апреля - в КСИР отметили, что готовы ответить на любые ошибочные действия США в этом регионе. Комментарий военно-морских сил КСИР после инцидента с американскими военными приводит агентство Tasnim.

"Мы советуем американцам соблюдать международные правила и морские протоколы в Персидском заливе и Оманском заливе и воздерживаться от любых авантюр и ложных сообщений. ВМС КСИР и вооруженные силы Ирана считают красной чертой действия иностранных сил в регионе, угрожающих национальной безопасности, и на любой просчет дадут решительный ответ", - отметили иранские военные.

В заявлении также отмечается, что 15 апреля инцидент действительно произошел. Однако в ВМС КСИР опровергли детали конфликта, заявив, что провокационные и опасные действия вели именно военные США, а не Ирана. Иранские военные, в свою очередь, охарактеризовали версию американцев об инциденте как рассказ "в голливудском стиле".

Кроме того, в КСИР отметили, что это не первый раз, когда американские военные ведут себя подобным образом. Опасные и непрофессиональные действия военные флота Соединенных Штатов осуществляли и в начале месяца - 6 и 7 апреля.

Тогда они, по данным КСИР, перехватили иранский корабль. Именно после этого инцидента Корпус стражей исламской революции решил нарастить в Персидском заливе патрулирование своими военными.

Но не только в Персидском заливе есть разногласия между Ираном и США. В начале апреля Трамп заявил, что США нанесут гораздо более мощный удар, если поддерживаемые Ираном группировки нападут на американские объекты в Ираке.

"Мы просто говорим: не делайте это... Тогда [в марте 2020 года] это был очень мощный ответ. Они ударили по одному месту, мы ударили по пяти крупным и по местам с оружием. Не скажу, сколько было тогда убито, но некоторые плохие люди были убиты. Много. Этот ответ будет сильнее, если они сделают что-то", - предупредил американский президент, добавив, что у США есть данные по подготовке операций этими группировками.

В ответ на это глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отметил, что «Иран не начинает войн".

"Не идите опять на поводу у разжигателей войн, Дональд Трамп: у Ирана есть друзья: невозможно иметь миллион "доверенных лиц". В отличие от США, которые тайком лгут, обманывают и убивают, Иран действует только в целях самозащиты. Открыто», - написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ангелина Мильченко