Заглушат на лету: в РФ разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет

Новые системы радиоэлектронной борьбы смогут отразить атаки любых перспективных ударных систем

В России разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, которые будут ставить помехи гиперзвуковым летательным аппаратам (ГЗЛА) противника. Новинка сможет подавлять их прицельные устройства на конечном участке траектории полета. Это помешает нанести точный удар боеприпасам с оптико-электронными, радиолокационными и спутниковыми головками самонаведения. Эксперты отмечают, что система не должна позволить поразить цели ГЗЛА даже в том случае, когда они прорвутся через комплексы противовоздушной и противоракетной обороны.

Как рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе, разработка новой системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уже началась. Она должна уметь отражать удары и ставить помехи всем уже существующим и перспективным ГЗЛА. Система защитит важные военные и гражданские объекты — командные пункты и пусковые установки стратегических ядерных сил, а также заводы, аэродромы и транспортные узлы.

Современные ракеты уточняют месторасположение цели на конечном участке полета — это их слабое место, отметил главный редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Источник изображения: iz.ru

— Существует несколько способов наведения ракет, — рассказал «Известиям» эксперт. — Часто для этого используют оптические или оптико-электронные головки самонаведения (ГСН). При таком варианте ГСН уточняют расположение целей с помощью оптики, а также инфракрасных или лазерных устройств. При радиолокационном наведении, выйдя в заданный район, боеприпас включает бортовую РЛС, чтобы облучить объект, и по отраженному сигналу его распознать. Также есть радиокомандная система — она ведет ракету к цели с помощью радиосвязи. Наконец, самый распространенный способ наведения — с помощью спутниковой навигации. Такие ГСН используют практически на всех ракетах стран НАТО — это относительно дешевая и хорошо отработанная технология.

Способы противодействия этим ГСН давно придуманы. Самую распространенную — спутниковую — можно сбить с толку, поставив помехи в том районе, где находится особо важный объект. Это могут сделать современные комплексы РЭБ, стоящие на вооружении российской армии.

Боеприпас с радиокомандной системой наведения легко обезвредить, определив частоту, по которой поступает целеуказание. Дальше ее надо забить радиопомехами, что лишит гиперзвуковую ракету или летательный аппарат возможности ориентироваться.

На головку с РЛС-наведением нужно воздействовать хаотичными радиолокационными сигналами. Также можно применить уголковые или дипольные отражатели (полоски из фольги, металлизированной бумаги или стекловолокна, которые выстреливают перед целью на угрожаемом направлении). Они отразят радиосигнал головки наведения до того, как тот сможет захватить цель.

Оптико-электронные ГСН тоже можно дезориентировать с помощью радиоэлектронных помех. Но есть и более простые и дешевые способы. Например, гранатометы со специальным аэрозолем могут создать облака, которые надежно скроют объект от ракеты, лишив ее возможности точно прицелиться. Столкнувшись с таким противодействием, боеприпасы противника не смогут поразить цель.

Есть чем встретить

Новым системам РЭБ надо будет распознать вид ракеты, способ ее наведения, а также поставить помеху, отметил Дмитрий Корнев.

— Это будет дешевый и эффективный способ борьбы с гиперзвуковыми летательными аппаратами и боеприпасами, — отметил эксперт. — Он не потребует развертывания большого количества РЛС и комплексов ПРО, а также производства тысяч дальнобойных противоракет. Прикрыть системами РЭБ наиболее важные объекты гораздо проще, чем обеспечить ПРО всей страны. Новинка станет дополнением к существующей противовоздушной обороне и не должна позволить ГЗЛА поразить цель.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Источник изображения: iz.ru

Стоящие на вооружении комплексы РЭБ могут бороться с ГЗЛА. Один из самых эффективных — «Дивноморье». Он способен «зонтиком» помех закрыть от радиолокационного обнаружения объекты на участке в несколько сотен километров. «Дивноморье» подавляет РЛС и другие бортовые радиоэлектронные приборы самолетов, вертолетов и беспилотников. Такие свойства пригодятся в борьбе с ракетами, имеющими РЛС-наведение, — комплекс сможет поставить им помехи. При необходимости он эффективно воздействует на спутники-шпионы, что тоже лишит ракеты целеуказания.

Разработанная для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения «Красуха-2» ставит помехи ГЗЛА с РЛС-наведением. Против радиоуправляемых ракет также сможет действовать комплекс РЭБ «Ртуть-Б». Аппаратура станции работает в автоматическом режиме, в том числе в движении, что важно при отражении молниеносных атак.

Уже в разработке

О разработках гиперзвукового оружия официально, помимо России, объявили в США и Китае. США заявили, что данное направление у них в приоритете. Сейчас на стадии испытаний находятся девять прототипов с неядерными боевыми частями. ВВС страны собираются оснастить гиперзвуковыми крылатыми ракетами стратегические бомбардировщики B-52. Флот поставит такие боеприпасы на эсминцы, крейсеры и даже подводные лодки. Наконец, армия США намерена установить такие боеприпасы малой и средней дальности на мобильное шасси.

Ракетная установка с баллистической ракетой DF-17 на параде в Пекине Источник изображения: Фото: China Military

На текущий год запланированы испытания четырех образцов. 20 марта этого года Пентагон отчитался об успешных пусках единой головной боевой части — глайдера, который будут устанавливать на ракеты ВМФ и ВВС.

Имеются подобные гиперзвуковые разработки и в Китае. В 2019 году КНР продемонстрировала на параде свою первую баллистическую ракету средней дальности DF-17 с маневрирующей головной частью-глайдером DF-ZF.

Комплексы РЭБ сейчас активно поступают в ВС России. В частности, к 2025 году бригады РЭБ получат «Былину», которой управляет искусственный интеллект. Без участия операторов в режиме реального времени она может проанализировать боевую обстановку, найти и классифицировать цели, а затем отдать команду на их подавление.

Алексей Рамм, Антон Лавров, Богдан Степовой