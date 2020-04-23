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Деловая газета "Взгляд"

Глава Генштаба России провел переговоры с главкомом ОВС НАТО

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с верховным главнокомандующим объединенными ВС НАТО генералом Тодом Уолтерсом, сообщило Минобороны.

"Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Герасимова с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Генералом Тодом Уолтерсом, в ходе которого были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", – сообщили в Минобороны, передает РИА "Новости".

Прошлые переговоры Герасимова и Уолтерса были запланированы на февраль 2020 года в Баку.

В декабре Герасимов заявлял, что сценарии интенсивных военных учений НАТО свидетельствуют о том, что альянс готовится к крупномасштабному военному конфликту.


Алексей Дегтярев

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