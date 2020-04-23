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Российская газета

Пентагон предложил списать авианосцы

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Источник изображения: istock

Разработанный внутренним офисом министра обороны США план оптимизации американского флота предполагает использование 9 авианосцев вместо 11 имеющихся, ограничение числа крейсеров и эсминцев текущими значениями (80 единиц) и ввод в состав ВМС 55-70 небольших беспилотных или малоэкипажных кораблей.

Эти планы перекликаются с недавними заявлениями главы Пентагона Марка Эспера, пишет Defence News. Военное ведомство, сказал министр, намерено смещать акцент с авианосцев как центрального элемента проекции силы Соединенных Штатов и уделять больше внимания беспилотным технологиям, которые позволяют решать задачи с меньшими затратами.

- Отказ от двух авианосцев навсегда изменит подход ВМС США к их присутствию по всему земному шару, - считает флотский офицер в отставке, аналитик Telemus Group Джерри Хендрикс. - Существующая модель развертывания рассчитана на 15 носителей. С девятью авианосцами флот будет иметь возможность использовать шесть или семь, поскольку остальные окажутся в ремонте. Это значит, что от постоянного присутствия кораблей этого класса на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе ВМС перейдут к периодическим развертываниям для конкретных задач или в случае чрезвычайных ситуаций.

Специалисты все чаще говорят о закате эры авианосцев. Потенциальные противники США обзавелись эффективных оружием для их уничтожения, строительство и содержание гигантских кораблей обходятся очень дорого, а пандемия COVID-19 выявила новую уязвимость многотысячных экипажей. Тем не менее совсем отказаться от национальной гордости Пентагон не готов.

- Дискуссия об авианосцах часто сводится к двоичному коду: это ноль или 12? Во-первых, я не знаю. Я думаю, что эти корабли очень важны. Я думаю, что они демонстрируют американскую мощь, американский престиж. Они привлекают внимание людей. Они являются большим сдерживающим фактором. Они дают нам большие возможности, - считает Марк Эспер.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Авианосец
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