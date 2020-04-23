Трамп разрешил уничтожать иранские боевые катера, «преследующие» корабли ВМС США

Источник изображения: Фейсбук/Белый дом (США)

Американский президент Дональд Трамп дал добро своим военным морякам стрелять по иранским боевым кораблям, если они начнут преследовать суда под флагом США. Такое заявление он сделал на своей странице в Twitter.

В частности, там было сказано следующее:

Я дал ВМС США приказ уничтожать любые иранские боевые катера, если те будут преследовать наши корабли на море.

Это заявление связано с инцидентом, произошедшем в Персидском заливе 16 апреля.

Тогда 11 военных катеров ВМС Ирана опасно (так считают в Пентагоне) приблизились к шести американским боевым кораблям. Они подошли достаточно близко, что можно было расценить как угрозу. Катера принадлежали Корпусу стражей исламской революции (КСИР). После нескольких предупреждений по радио с американской стороны иранские корабли спустя примерно час удалились. В Вашингтоне расценили действия Тегерана как опасную провокацию.

Последнее обострение ирано-американских отношений произошло в январе этого года после убийства в окрестностях Багдада генерала КСИР Касема Сулеймани, которое состоялось по личному распоряжению Дональда Трампа. Конгресс США выразил недовольство действиями своего президента, не предупредившего парламентариев о предстоящей ракетной атаке на высокопоставленного иранского военного.