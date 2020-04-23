США призвали СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. США призывают Совет Безопасности ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника Noor на предмет соответствия резолюции 2231. Об этом заявил в среду на брифинге госсекретарь Майкл Помпео.

"Иран постоянно заявляет, что их ракетная программа не связана с военной сферой, что это лишь коммерческая составляющая. Сегодняшний запуск [военного спутника] подтверждает то, о чем мы долгое время говорили, - сказал Помпео. - Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС) запустил сегодня ракету, детали будут обсуждаться с Министерством обороны США".

"Что касается резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то каждая страна имеет обязательства обратиться в СБ ООН для оценки того, как этот запуск соответствует резолюции", - отметил госсекретарь.