Войти
ТАСС

Генштаб ВС России и командование НАТО обсудили "представляющие взаимный интерес" вопросы

120
0
0
Генерал ВВС США Тод Уолтерс
Генерал ВВС США Тод Уолтерс.
Источник изображения: © AFP 2019, Petras Malukas

Переговоры проходили по телефону

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел в среду по телефону переговоры с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО Тодом Уолтерсом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.

6 февраля Герасимов в ходе рабочего визита в Баку обсудил с Уолтерсом предотвращение инцидентов из-за военной деятельности сторон. Уолтерс и Герасимов также обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности и ситуации в кризисных регионах мира. Тогда стороны договорились сохранять линии коммуникации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
NATO
Похожие новости
11.07.2019
Планируются переговоры начальника Генштаба РФ с главкомом НАТО
13.12.2018
Начальник Генштаба ВС РФ и главком сил НАТО обсудили европейскую безопасность
20.04.2018
Герасимов и Скапаротти обсудили военную деятельность НАТО и России в Европе
05.12.2017
В Москве рассчитывают на активизацию военных контактов РФ-НАТО
09.12.2015
Чему научил военных украинский конфликт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.04 02:56
  • 33
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 23.04 01:45
  • 13
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 23.04 01:24
  • 16
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
  • 23.04 01:19
  • 15
«Орион» взят на вооружение
  • 23.04 01:10
  • 9
Время считать «Калибры» и собирать «Томагавки»
  • 23.04 00:59
  • 7
Оружие будущего – боеголовки РЭБ
  • 23.04 00:39
  • 17
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 23.04 00:28
  • 15
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 23.04 00:06
  • 90
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 22.04 23:57
  • 1
США запланировали испытания ракеты, против которой выступает Россия
  • 22.04 23:50
  • 1
«Если бы МО РФ верило в планы по «Армате», не стало бы заказывать партию Т-90М» - польские рассуждения
  • 22.04 23:09
  • 7
«Роскосмос» за «сумму с большим количеством нулей» создал «дырку от бублика»
  • 22.04 22:41
  • 5
Причины испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии: размышления и оценки
  • 22.04 21:03
  • 5
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 22.04 21:00
  • 343
Страна не работает до 30 апреля