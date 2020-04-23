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Российская газета

Истребитель МиГ-35 может стать идеальным выбором для Индии

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Источник изображения: rg.ru

Невзирая на вирусные пандемии, минобороны Индии собирается значительно усилить свои ВВС. Объявлен тендер на закупку 110 истребителей. Наша страна в нем участвует и имеет шансы на победу.


Немного истории. Еще в начале века Индия объявила о проведении конкурса на легкий истребитель. Он должен был заменить МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29 - их в ВВС этой страны было довольно много, но они по всем показателям устарели. Россия предложила МиГ-35 - новейший истребитель, вплотную приближавшийся по своим характеристикам к истребителям пятого поколения, прежде всего к американскому F-35, но стоивший гораздо дешевле. К тому же, мы были готовы к организации лицензионного производства МиГ-35 в Индии.

Но в силу ряда обстоятельств, сами индийцы считают их коррупционными, военные выбрали французский Rafale. Об этом было объявлено в 2011 году. Планировалось закупить 126 истребителей. Но за минувшее почти десятилетие ВВС Индии так и не смогли получить ни одного истребителя. И сегодня их нет! Не поставлены. Но за них, первые 36 штук, как сообщается, уже уплачено 8 миллиардов евро. Ни о каком лицензионном производстве речи не идет. Платите и берите - так сказал Париж. Очень многих высших руководителей в Индии это не устроило. Решено было объявить новый конкурс.

Вот что говорит об этом замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко - ведущий специалист по военно-техническому сотрудничеству нашей страны с Индией:

- Сегодня ясно, что Нью-Дели серьезно просчиталось, выбрав победителем предыдущего тендера Rafale. Фактически тот выбор не усилил, а ослабил боевую мощь ВВС этой страны. Сейчас в Индии тридцать одна эскадрилья боевых самолетов, при этом идет активное списание МиГ-21 и МиГ-27, а также истребителей типа "Ягуар". После их списания останется двадцать одна эскадрилья. Основным защитником неба Индии будет Су-30МКИ.

Поэтому новый тендер вполне оправдан. Если учесть экономическую ситуацию, связанную с известной пандемией, то полностью обновленный МиГ-35 имеет все шансы на победу - мы предлагаем самые выгодные условия. Более того, я уверен, если опять не вмешается коррупционная составляющая тендера, МиГ-35 станет тем истребителем, который полностью закроет воздушное пространство Индии от всех посягательств, наряду с Су-30МКИ.

Насколько известно, в тендере участвуют SAAB с самолетом Gripen E, Lockheed Martin с самолетом F-16, Boeing с самолетом FA-18, все тот же Dassault с самолетом Rafale, и Eurofighter Typhoon.

Если быть объективными, то в складывающихся экономических условиях шансы на победу есть только у нас.

Во-первых, МиГ-35 будет для Индии как минимум на двадцать процентов дешевле конкурентов.

Во-вторых, многофункциональный МиГ-35 изначально создавался для продажи в Индию. В нем реализованы многие пожелания индийских летчиков.

В-третьих, на авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшей версии МиГ-35. Остались очень довольны.

Как утверждают специалисты, в случае боевого столкновения в воздухе МиГ-35 ни в чем не уступит F-35. Все будет зависеть от профессиональной подготовки пилотов. А в ближнем бою, в силу пилотажных характеристик, российский самолет поколения 4++ полностью превзойдет американский пятого поколения. Стоит еще раз напомнить, что стоимость производства этих самолетов несоизмерима. К тому же F-35 Индии не предлагают, а конкуренты МиГ-35, участвующие в тендере, в воздушном бою с нашим самолетом не очень серьезны.

У Индии выбора не остается - только МиГ-35. Но учитывая просто историческую коррупцию чиновников этой страны, там могут выбрать что угодно.

Досье "РГ"


МиГ-29 был признан лучшим фронтовым истребителем в мире. Он действительно стал настоящим солдатом воздушного боя. Неприхотливый в обслуживании, несложный в эксплуатации, очень маневренный и надежный - единственный истребитель, двигатели которого не глохли ни при каких виражах. В конструкции МиГ-35 удалось сохранить и значительно преумножить все лучшие характеристики его предшественника.

Вооружение обновленного истребителя состоит из 30 мм встроенной пушки ГШ-30-1, управляемого ракетного вооружения малой и средней дальности Р-73, Р-27 и РВВ-АЕ. МиГ-35 может нести мощные противокорабельные крылатые ракеты Х-31А и Х-35, противорадиолокационные - Х-31П, УРВП Х-25, Х-29. А также корректируемые и обычные авиабомбы. Предусмотрена возможность применения всех типов перспективных авиационных средств поражения российского и иностранного производства. Имеет смысл вспомнить то, что было сделано для того, чтобы проект МиГ-35 вообще состоялся.

В 1999 году генеральным директором "Московского авиационного производственного объединения" (МАПО) и входившего тогда в авиационное промышленное объединение "МиГ" стал Николай Никитин. Именно он начал полное перепроектирование еще советского корабельного МиГ-29К, на базе которого позже появился индийский вариант этого самолета, а дальше и МиГ-35 поколения 4++.

В конструкцию ввели композиты, авионика стала цифровой, кабина "стеклянной", то есть полностью компьютеризированной. Удалось увеличить тягу двигателей, снизить расход топлива и значительно уменьшить дымность моторов. Кстати, за дымный шлейф МиГ-29 во многих странах звали "курящим".

При Никитине был построен новый цех. Он проектировался под выпуск гражданских самолетов, но, как оказалось, в самый раз пришелся для выпуска боевых.

При новом гендиректоре Алексее Федорове удалось буквально с нуля запустить в производство полностью обновленный МиГ-29К. Эти машины с большой охотой закупила Индия. Все самолетостроительные технологии были обновлены, завод в Луховицах стал активно переходить на "цифру". Были построены первые опытные МиГ-29К фактически нового поколения. Начаты летные испытания этих самолетов, завершившиеся полным подтверждением всех заявленных характеристик. Начались работы над МиГ-35.

Естественно, все это проходило при непосредственном участии Инженерного центра им. А.И. Микояна, которым руководил Владимир Барковский. Общими усилиями удалось создать новый истребитель, который, отвечает требованиям, предъявляемым к истребителям пятого поколения. И мало в чем уступает даже американскому истребителю пятого поколения F-35. Поставки МиГ-35 в авиационные части ВКС России, которые уже начались, значительно укрепят их боевую мощь.


Сергей Птичкин

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Страны
Индия
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Продукция
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