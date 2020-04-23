В России рассказали о доказанной надежности Т-90 благодаря войне в Сирии

Российский танк Т-90 смог доказать свою надежность благодаря участию в военных действиях на территории Сирии. Об этом в среду, 22 апреля, пишет «РГ: Русское оружие».

Первые Т-90 были переброшены в Сирию в октябре 2015-го, а в ноябре того же года они уже были задействованы в ходе боев в провинции Алеппо. Как отмечает издание, поначалу многие иностранные эксперты высказывали сомнения в том, что эксплуатация этих боевых машин на Ближнем Востоке окажется успешной, и прогнозировали, что все танки данной модели будут утеряны в короткие сроки.

Однако, рассказывается в материале, российские машины эффективно выполняют стоящие перед ними задачи в Сирии уже на протяжении пяти лет: они принимают участие во всех значимых операциях, которые проводят сирийские правительственные силы против боевиков различных террористических организаций. При этом, как оказалось, Т-90 способны противостоять не только устаревшему вооружению, которое все еще используют джихадисты, но и современным противотанковым боеприпасам образца НАТО, в том числе управляемым ракетам TOW-2А.

В марте сообщалось, что Индия планирует дополнительно закупить несколько сотен российских танков Т-90С, которые производятся в стране по лицензии. Ожидается, что индийские Вооруженные силы приобретут еще 400 машин вдобавок к 464 танкам, закупка которых была одобрена страной в 2019 году.

Т-90МС (также известен как Т-90СМ, «Т-90С модернизированный» и под маркой «Тагил») — экспортный облик российского танка Т-90. После модернизации получил новую башню с пушкой 2А46М-5 и дистанционно управляемой пулеметной установкой. Машина оснащена новой системой управления огнем «Калина», а также комплексом динамической защиты «Реликт».